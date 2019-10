Disculpas. El excampeón mundial de boxeo Jorge “El Travieso” Arce como dice una cosa dice otra. Es su estilo. Por las redes sociales, Arce criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador tras los enfrentamientos de las fuerzas de seguridad y sicarios del crimen organizado en Culiacán. Lo hizo en forma sarcástica, usando las mismas palabras de López Obrador cuando este se refiere al combate de la delincuencia. La reacción en su contra que tuvo su mensaje hizo que el mochitense subiera un video pidiéndole disculpas al presidente por lo que dijo en el contexto de las balaceras en la capital sinaloense por la captura y liberación del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Y si alguien se sintió ofendido también, aunque esto último como que lo expresó de los dientes para afuera porque al final los chifleteó de “mitoteros”. Y otra cosa: que ya no se va a meter en política. Tenía que ser “El Travieso”.



Discusión. Los abogados mochitenses están divididos en sus opiniones sobre lo ocurrido en Culiacán con la captura y liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Unos aseguran que los responsables del operativo de captura tienen responsabilidad penal por su liberación. Es una violación flagrante a la ley y más si ellos mismos lo reconocen. Por eso lado, hasta al presidente Andrés Manuel López Obrador lo tratan mal. Sin embargo, hay otros que aseguran que la decisión de liberación fue la correcta porque las consecuencias hubieran sido fatales, con muertes de inocentes. En lo que unos y otros coinciden es que las fuerzas militares fueron rebasadas por realizar el operativo a la “brava”, sin un diseño, estrategia de captura y extracción de inmediato de la ciudad.



Reaparece. Como que el exalcalde de Ahome Arturo Duarte García ya agarró confianza porque ya está acudiendo con regularidad a los eventos del Partido Revolucionario Institucional en Ahome. Igual el exalcalde Ramón Ignacio Rodrigo Castro. Hacen el uno dos. Estuvieron en el cambio de dirigentes del subcomité del tricolor en la sindicatura Central y ayer reaparecieron en el acto de toma de protesta de la exdiputada local Fernanda Rivera como nueva líder de la CNOP en Ahome, en el que estuvo la crema y nata del priismo: el líder estatal del PRI, Jesús Valdés; la diputada local Gloria Himelda Félix; el senador Mario Zamora Gastélum; el director de Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación en Sinaloa, Bernardino Antelo Esper; el subsecretario de la Sedeso, Marco Antonio Osuna Moreno; el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave, entre otros. Duarte García anduvo muy saludador.



Al vacío. Algunos dicen que lo que sigue para la policía municipal Rosario Dignora Valdez es que la corran tras que renovó su inconformidad por la falta de igualdad de género en la corporación y por la falta de apoyo de las dependencias dedicadas a la protección y defensa de las mujeres. Sin darse cuenta que al enfrentarse a las funcionarias de estas dependencias se puede quedar sola y vulnerable ante la embestida del gobierno municipal, Rosario Dignora da pasos en el vacío. El gobierno municipal ya le tomó la medida tras que en el evento del Día Internacional de las Mujeres lo criticó: la cooptaron con un carguito, el tema se enfrió y la desplazaron. A otras mujeres policías les dieron juego. Se habla que esto es lo que la molestó y provocó revivir su caso, pero cuyo resultado final no ha calculado bien.



Ya mero. La cuenta regresiva empezó para saber si el miércoles la Comisión de Puntos Constitucionales le da para adelante o no a los juicios políticos contra el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman.