El crédito. Después del enésimo viaje a la Ciudad de México, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, regresó al municipio con el “magno logro” de amarrar los 40 millones de pesos con el banco Banorte.

Para taparle el “ojo al macho” de que iba a ese asunto oficial, se llevó a la tesorera Ana Leyva Ayala. Sin embargo, algunos señalan que eso fue una cortina de humo porque su verdadera intención del viaje fue cabildear con los “gallones” de Morena para que lo ayudaran con los diputados locales de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado, con el fin de que le dieran para atrás a las solicitudes de juicio político en su contra. Pero tenían que justificar el gasto con algún pretexto de interés del municipio. Y que mejor que el financiamiento para atacar el problema de drenaje y socavones.

El caso es que los integrantes del Comité de Adquisiciones ya aprobaron la contratación del crédito con Banorte.



En la jugada. Más tardó en que la exdiputada local Fernanda Rivera llegara como líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del Partido Revolucionario Institucional en Ahome, que algunos en darle una interpretación futurista. Y es que junto con el objetivo de que Rivera desentuma a esa organización filial priista, va pegado el hecho de que se pueda meter a la pelea por alguna candidatura en el proceso electoral del 2021.

Es más, dicen que quiérase o no, con su arribo a ese liderazgo no se le descarta para la alcaldía.

No es extraño que ya algunos anden con esa inquietud porque otros andan en las mismas. Si en algún partido hay efervescencia interna por las candidaturas es en el PRI. Si eso es ahorita, que será cuando se acerque el momento de las definiciones.



Resistencia. El exrector de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa Guadalupe Camargo Orduño sigue montado en su macho. No quiere regresar los más de 100 mil pesos que le están requiriendo por su irregular gasto de cirugía plástica porque considera que es legal esa erogación. Algunos dicen que esa actitud lo va a desgastar más porque la resolución está sustentada. El caso es no aceptar la realidad y tener viva la esperanza en algún vericueto legal para evitar responsabilidades.



Presiones. Por cierto, los trabajadores de la UAIS andan más alborotados que nunca porque llegó el momento de la definición del aumento salarial. El líder de los trabajadores Isaac Valdez ya sintió la presión de los sindicalizados que ya no quieren migajas en ese tema. Dicen que la reunión que sostuvieron el pasado fin de semana se puso color de hormiga porque algunos estuvieron muy bravos. Ya se sabrá si logran llegar a un acuerdo con la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña, que tendrá esa presión, a la par que está pendiente el tema de la reforma de la institución en el Congreso del Estado.



Alternativa. Quizás sin darse cuenta, el exregidor priista de El Fuerte José Luis Lachica está levantando una polvareda entre los priistas de base que lo ven como una alternativa en el proceso electoral de 2021. Aunque es muy temprano, a Lachica ya le están hablando al oído algunos para que se aviente en virtud de que no le quieren dejar el camino libre a la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal para que deje heredero por el riesgo de perder las elecciones. Y más ahora que se sabe que la jugada de ella es colocar a Luis Miguel Torres, jefe del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento fortense, como presidente del PRI en ese municipio, en lugar de Rosario Estrella. Se habla que el exregidor priista se deja querer, pero como tiene el perfil institucional va a esperar los tiempos y a tomar una decisión. Sin embargo, de aquí a la hora de la verdad no se va a quedar cruzado de brazos.