Falsedad. Dicen que como mera estrategia de impacto de opinión pública, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, reconoció sus errores en el acto de entrega de su primer informe de gobierno. En este año de gobierno, Chapman enseñó su verdadero rostro, por lo que su catarsis no tuvo efecto entre los ahomenses que ya lo conocen.

El autoritarismo, la corrupción, la impunidad es el sello de la era de Chapman, quien ahora quiere verle la cara a la ciudadanía con prometerles que el próximo año va a ser mejor, va a dar mejores resultados. Sin embargo, los regidores son los únicos que parece que no lo conocen, ya que en la sesión de Cabildo se le rindieron al irse con la finta al destacar su valor para reconocer los errores.

El juicio popular ya está dado del primer año de gobierno: reprobado porque son más los desfiguros, los escándalos, las ocurrencias, los encontronazos internos y externos, que las acciones de gobierno para resolver los problemas del pueblo.



Elegante. Más que el alcalde Chapman, la que robó cámara en la sesión de Cabildo fue la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, que tuvo un arreglo personal nunca antes visto. Algunos hablan que la síndica procuradora lució de lo mejor para recibir de las propias manos de Chapman el primer informe de gobierno, lo que a este le ha de haber incomodado.

Conociendo el ánimo de Chapman hacia la síndica procuradora, se menciona que el alcalde se lo entregó a fuerzas, rumiando en su interior. No es descabellada la idea de más de uno encaminada a que para el perfil mental del alcalde lo que hizo fue una humillación.

¿Cómo él entregándole el primer informe de gobierno a su archiadversaria? Quizás por eso, Valenzuela Benites irradiaba felicidad. De que gozó ese momento lo gozó.



¿Ahora sí? Si no ocurre otra cosa, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado tratará hoy el tema de los juicios políticos interpuestos por grupos de la sociedad civil contra el alcalde ahomense Guillermo “Billy” Chapman. No se sabe si los diputados locales van a resolver o no porque, como en la sesión pasada, pueden salir con que posponen la resolución porque no tienen toda la documentación para en este momento determinar si procede o no los juicios políticos. La señal más claro que los legisladores le hacen al Tío Lolo es que después de meses salen con eso. Esto es una prueba del tratamiento que le dan a los casos en la era de la 4T. ¿Protegen al alcalde o desgano legislativo?



Exclusión. Hay algunos prestadores de servicios y turismo que están que no los calienta ni el sol por el trato que les está dando la subdirectora de Turismo y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Ahome, Guadalupe Audelo. Ayer simple y sencillamente no los convocó a la reunión que tuvo con algunos del sector, que son sus preferidos. O sea, aplica una política de exclusión. Lo que vio Audelo con los suyos fue la llegada de los cruceros a Topolobampo en el mes de enero y febrero. Con razón el enojo.



Más carga. Cuando no es una cosa es otra para los productores agrícolas, ya que ahora se enfrentan con la amenaza que los de la 4T se salgan con la suya de cobrar un nuevo impuesto en el uso de agua de riego. Es lo que los módulos de riego le pagan a la Comisión Nacional del Agua y si hay un nuevo impuesto contemplado en la iniciativa de la nueva ley de aguas, se lo van a cargar a los productores, lo que elevará el costo de producción. Ya Faustino Hernández, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, tiene una causa más para agitar a “los compas” contra el gobierno federal.