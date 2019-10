Destanteo. La síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, se puso en su papel para que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman y su gente ya no la chamaquearan como lo hicieron en el proceso de la adquisición de las ambulancias.

Ahora, en la contratación del crédito con Banorte, no estampó su firma a la brava, pero destanteó al alcalde, lo hizo hasta pasar corajes porque se negó a firmar el contrato ante el notario por algunos detalles en el documento que no contemplaba para qué serían destinados los 40 millones de pesos. Es decir, no se decía que para reparar los drenajes y socavones. Se retiró de la notaría y se fue a su oficina.

Pues hasta ahí le llegó Chapman con los reporteros para que diera una explicación. Lo hizo esperar porque tenía otros asuntos que tratar. Después le dijo que en una hora y media le iba a dar una respuesta. Y ni modo, el alcalde tuvo que apechugar comiéndose su orgullo y arrogancia. Ya más tarde, la síndica procuradora firmó en la notaría en donde por la mañana lo había hecho el alcalde y la tesorera.



Qué boleto. Vaya reto que se aventó el senador priista Mario Zamora Gastélum al comprometerse a echar abajo en el Senado de la República el nuevo cobro en el uso del agua para riego, lo que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. No se sabe cómo lo logre, pero él va a luchar para que ese punto de la iniciativa se quite y se regrese a los diputados federales para que la vuelvan a aprobar sin ese rubro que provocó una total inconformidad entre los productores del país, pero principalmente en Sinaloa.

Pronto se va a saber si a Zamora Gastélum se le suman los senadores morenistas Rubén Rocha Moya e Imelda Castro para cabildear con sus compañeros de dar marcha atrás con el nuevo cobro en el uso de agua para riego, que elevaría los costos de producción aún más.



Poco convincente. Ahora resulta que se abrió el pavimento de concreto en la calle Hidalgo y Degollado porque en ese punto no se había trabajado en la introducción del drenaje pluvial porque los agentes de Vialidad lo habían impedido. La excusa para el cierre de nueva cuenta a la circulación vehicular en ese punto no convence a los mochitenses porque en ese tramo de la calle Hidalgo, entre Degollado y Allende, se trabajaron muchos días, tiempo en que se cerró al tráfico de unidades. Ahora de nueva cuenta está cerrado, por lo que no se entienden los motivos por los que desde aquella ocasión no se dejó trabajar en ese punto.



Para adelante. Los activistas del proyecto de las Redes Sociales Progresistas en Ahome se la están creyendo mucho. Su entusiasmo lo basan en que en el 2021 van a ser factor de triunfo o derrota, ya sea que vayan con candidatos suyos o en apoyo de candidatos postulados por los partidos tradicionales. Respaldado por el coordinador de las RSP en el noroeste del país, Gerardo Vargas Landeros, Jesús Francisco Miranda Rey, “El Fifi”, coordinador de ese proyecto en Ahome, no tiene sosiego. Se la tomó muy en serio porque ve que esa puede ser su plataforma para regresar al servicio público, ya que algunos no creen que lo haga por amor al arte de la política. Así, dicen que el exdirector de Recursos Humanos de la SEPyC en Sinaloa está cumpliendo con su tarea.



El informe. Primero lo hará ante Cabildo y después ante el pueblo fortense. El caso es que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, entregará su primer informe de gobierno a los regidores el 31 de octubre y, para lucirse, casi un mes después, ya que se haya enfriado todo, lo revivirá en un acto pomposo en la explanada de Palacio Municipal. De esos que ya sabe organizar, en la que desde ahorita se augura que hasta acarrearán gente para coraje de sus adversarios políticos. Eso será el 22 de noviembre.