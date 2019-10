Más que visto. Ninguna sorpresa fue el dictamen de no procedencia de las solicitudes de juicios políticos en contra del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, acordado ayer por los diputados locales de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado. Así, Chapman la libró por lo pronto de las acusaciones que le hicieron líderes de algunas organizaciones civiles de Ahome que están sustentadas, pero que no alcanzan a cubrir los requisitos de la Constitución Mexicana para el juicio político.

Lo que llamó la atención es la actitud de los diputados locales, que tras lo errático al final sesionaron en lo oscurito. Ya salió a relucir que desde la primera reunión el presidente de la comisión, Horacio Lora, traía ya el dictamen de no procedencia, pero los diputados, el perredista Édgar González y las morenistas María Victoria Sánchez y Flora Miranda, pidieron tiempo, solo para al final salir con que no había los elementos.

Los promoventes del juicio político, como Guillermo Padilla, adjudican el dictamen de no procedencia al delegado de Morena en Sinaloa, Ignacio Mier.



Incompleto. El alcalde Chapman no tuvo un triunfo completo en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado porque la solicitud de juicio político que interpuso en contra de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites, fue resuelta como no procedente.

Nunca se reveló los cargos que el presidente municipal ahomense le adjudicó a Valenzuela Benites, pero en aquel entonces y hoy se interpretó como una vendetta de su parte en medio de la relación conflictiva que han tenido desde antes de asumir el poder municipal, al grado de que la síndica procuradora lo denunció penalmente por amenazas.

Se habla que la actitud de Chapman frente a Valenzuela fue para someterla y hacer y deshacer sin que le hiciera contrapeso, pero la funcionaria no se ha doblado. Antier hasta lo hizo esperar para firmarle el crédito de 40 mdp.



A dramatizar. Chapman va a rendir hoy su primer informe ante los ahomenses en el campo pesquero El Colorado tras entregarlo antier en Cabildo. Va a darse baño de pueblo y a actuar como él solo sabe hacerlo. Él podrá adornarlo en términos discursivos, con sus poses protagonistas, hacer sus dramatizaciones, pero la mayoría de los ahomenses ya no se van con la finta. A lo largo del año, Chapman ha ejercido un poder autoritario, y con señalamientos de corrupción.



La marca. Por cierto, se habla que la directora de Planeación e Innovación Gubernamental en Ahome, Juana Minerva Vázquez, ya se está especializando en la elaboración de los informes de los alcaldes. El de su jefe, Guillermo “Billy” Chapman, tiene su marca, pero también el que rindió la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal. Se dice que a la morenista de Guasave se lo hizo, pero lo que no quedó claro fue si a cambio de algo o por amor al arte.



Sin tregua. Con todo se fueron los productores del Valle del Carrizo contra la empresa Multigranos que incumplió con el pago de las cosechas pese a que se le dio el tiempo que pidió para hacerlo. Con el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa, Faustino Hernández; los líderes de los productores en Ahome, Martín Castro y Aristeo Verdugo, los productores se apoderaron de las oficinas en Los Mochis de la empresa y las bodegas. Esa postura la mantendrán hasta que les paguen, porque dicen que otra vez ya no les verán la cara.