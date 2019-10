No cambia. Lleno de soberbia, inflado su ego, protagonista como siempre y actuando sin control, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, convirtió su primer informe de labores en todo un espectáculo que llegó a lo ridículo. Con más aire tras que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado resolviera la no procedencia de los juicios políticos en su contra, Chapman no se apartó de su postura de confrontación con “los riquillos”. O sea, ya no hay reconciliación con los líderes del sector empresarial, motor de la economía local.

Repitió su victimización de los “politiquillos” que, según él, no hicieron nada por desarrollar el municipio con la clara intención de justificar sus nulos resultados.

En realidad, el escenario en el campo pesquero El Colorado fue montado para que se luciera: lo llenaron con funcionarios, regidores, trabajadores de la comuna y los pobladores de ese lugar y de alrededor que le aplaudieron por consigna. Más que informe, fue un acto para la confrontación y con personajes invitados como el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.



Lisonja. Como prueba que el guión le reventó por el hartazgo de escuchar puro rollo, los pobladores le rechifletearon al alcalde Chapman cuando le dio la palabra a los regidores. Un rotundo “no, no” se escuchó en la escuela del lugar en repudio a esos representantes populares. Sin embargo, siempre hablaron alabando al alcalde, tirándole lisonja.

Quien empezó fue el regidor del Partido del Trabajo, Raymundo Simons y le siguieron los demás en ese mismo tono, lo que le encantó a Chapman, que alzaba más el pecho y más cuando le dio el micrófono a los líderes del lugar que siguieron los pasos de los representantes populares. Para eso fue el acto, para recibir puras loas.



Barbeada. El colmo fue el discurso del regidor del Partido del Trabajo, Ramón López Félix, que calificó a los mochitenses de flojos. Se dirigió a Chapman y le dijo que creía que era de la ciudad, pero que ya se dio cuenta que no porque es muy trabajador. La barbeada no quedó ahí sino que le pidió que siguiera otro trienio sirviendo a los ahomenses. La reacción de los mochitenses fue de condena general.

A Ramón López Félix le fue como en feria. En realidad, muchos se sorprendieron por el tono de su discurso. Lo cambió en forma radical, ya que era uno de los pocos que criticaban a Chapman. ¿Qué fue lo que pasó? La misma mutación que sufrió el regidor panista Alfonso Pinto. Y de la noche a la mañana.



Reclamo. Por el tono de su voz y los ademanes que hizo, el diputado federal morenista Iván Ayala Bobadilla algo “pesado” le reclamó al delegado de los Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas. En el restaurante de conocido hotel de la ciudad, Montes Salas esperó por un buen tiempo a que llegara Ayala Bobadilla.

Cuando este arribó, se sentó en la mesa y le habló fuerte, con movimientos de manos que indicaban coraje. Los que los vieron no dudan de que el diputado federal no estaba en su mejor ánimo. No cabe duda que no son los días para Montes Salas porque acaba de aparecer en la lista de los 10 “superdelegados” que están siendo investigados por la Función Pública por presuntas irregularidades en los programas de apoyos.



Estrategia. El empresario Carlos Ramírez, propietario de Multigranos, quiere engatuzar a los productores a los que les debe, como una estrategia para sofocar la toma de la empresa y las bodegas. Los está llamando de uno por uno para “prestarles” una cantidad de lo que les adeuda. No se sabe si vayan a caer en su juego o no, pero lo que están en el movimiento no se van a rajar hasta que les pague y completo. Ramírez ni se ha presentado a negociar.