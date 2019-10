No se dan. Los líderes de las organizaciones civiles de Ahome no se dan por vencidos tras el dictamen de no procedencia que resolvieron los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado de las solicitudes de juicios políticos que interpusieron en contra del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Se van a amparar contra el dictamen. Se habla que Luis Felipe Villegas, Guillermo Padilla, entre otros, están esperando la notificación para hacerlo.

Así como a ellos a muchos les extrañó que la reunión se hiciera un día después de que se había suspendido por falta de quórum. Y lo hicieran en lo oscurito. De hecho, todo el contexto provocó sospechosismo que termina en que a Chapman se le protegió, aunque algunos aseguran que los señalamientos no cumplían los requisitos del juicio político.



El prietito. Dicen que si bien es cierto que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado no actuó contra Chapman, tampoco lo dejó ir limpiecito. No son pocos los que observan que los diputados de la comisión acordaron mantener vivo el caso de la adquisición de las ambulancias porque sí ven irregularidades.

Le enviarán el acuerdo al presidente de la Comisión de Fiscalización para que este solicité a la Auditoría Superior del Estado que inicie la investigación.

Se señala que la ASE no va a batallar mucho para llegar a la conclusión que esa operación se hizo en forma desaseada. Todo un negociazo.

Se señala que este caso puede ser la tumba política del alcalde ahomense. Cuando menos políticamente ya lo raspó desde el mismo momento en que defendió la operación cuando se hizo con total desvergüenza.



Los peores. Una reacción iracunda contra el regidor del Partido del Trabajo en Ahome Ramón López Félix parece no tener fin tras que calificó de flojos a los mochitenses y todo para enaltecer al alcalde Guillermo “Billy” Chapman en el circo que armó este al rendir el remedo de su primer informe de gobierno en el campo pesquero El Colorado.

Al regidor López Félix de zangano no lo bajaron. Uno de ellos fue el coordinador municipal de Morena, José Borunda. Algunos el mote de flojo que les endilgó a los mochitenses se lo pasan, pero eso de que le haya propuesto a Chapman de que busque otro trienio más, eso sí que no. Pero el fondo que se le cuestiona al regidor es que de esos flojos come con manteca.

Si tuviera poquita dignidad y no le gusta como son los mochitenses pues que renuncie al sueldo que estos se lo pagan. ¿Por qué la metamorfosis de López Félix? Muchos dicen que no fue de gratis, lo mismo le pasa a otros regidores que son los peores de la historia política de Ahome.



Candil de la calle... La directora de la Escuela Normal Experimental del Valle del Fuerte, Maribel Vega Quintero, presumió su participación en la cabalgata montada en un buen caballo, pero su holgura y su irradiante ánimo contrasta con la de un grupo de alumnos de la institución que se pusieron en la carretera Los Mochis-El Fuerte, a la altura de Constancia, a pedir apoyo a los automovilistas para ir a un viaje de estudios. Esto porque Vega Quintero les dijo que la institución no tenía para esos gastos. ¿Pero a poco no podía ayudarlos si es una constante que anda repartiendo ayuda en las comunidades? Bueno, cuando le conviene.