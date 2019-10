Que se aguante. El sector empresarial no se quedó con ella, ya que ayer le regresó la pedrada al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, quien los llamó en forma despectiva como “los riquillos” en el remedo de su primer informe de gobierno en el campo pesquero El Colorado.

Como para muchos ahomenses, ese acto fue considerado por el presidente de la Coparmex, Jorge López Valencia, como un show montado por Chapman para alimentar su ego. Con su discurso, el alcalde le picó más la cresta a los empresarios, que están tentados a desconocerlo como presidente municipal.

Quizás sea el siguiente paso que darán, aunque algunos ya lo ven así en los hechos porque la relación es nula. Lo que sí es que López Valencia consideró que el mensaje que envió Chapman confirma que no es la persona que Ahome merece. Así, los empresarios le reviraron a Chapman. Si se lleva que se aguante y que no se ponga histérico cuando le contesten.



Desprestigio. Por cierto, la regidora priista Rosa María López Ramírez desentonó en el primer informe de labores del alcalde Chapman en El Colorado. Fue la única de esa fracción que acudió, lo mismo que su esposo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Los Mochis, Alejandro Félix Limón, que no está en la misma línea de los otros líderes de las organizaciones empresariales que no acudieron.

López Ramírez y Félix Limón le engordan el caldo flaco a Chapman y su gobierno por razones que ya algunos están sacando a flote. Y a como se ve están dispuestos a todo para seguir con esa relación, como ya lo demostró Félix Limón, que hasta avaló el cierre del restaurante de Luis Felipe Villegas, lo que le mereció una condena generalizada, principalmente de su sector.

Por su parte, la regidora priista parece que está perdiendo el refrendo de oportunidades en el tricolor al reflejar su cercanía con Chapman. Todo indica que no les importa que los arrastre el desprestigio del gobierno de este.



La realidad. El mensaje del alcalde Chapman de ser el salvador de la zona rural de Ahome llevando obras y servicios no concuerda con la realidad. Por ejemplo, el síndico de El Carrizo, Francisco Leyva Alcaraz, pintó de cuerpo completo el estado de esa región agrícola: está en el completo abandono. No hay alumbrado público de verse, las calles intransitables, agua potable no apta para consumo, drenajes colapsados y ni se diga de la inseguridad, entre otras cosas más.

Dicen que Leyva Alcaraz le puso cascabel al gato porque sus gestiones para resolver esos y otros problemas no tienen eco. Esto lo deja muy mal parado con los carricenses, pero él se la quita con que está amarrado de manos. Se habla que así están las demás sindicaturas, pero Chapman trata de apantallar con sus discursos sobreactuados.



En la lucha. Los productores del Valle del Carrizo no se dejan. A la par que tomaron las oficinas y las bodegas de Multigranos en Los Mochis porque no les paga sus cosechas, ayer tomaron las bodegas que tienen en esa región agrícola a donde se había ido a trabajar el personal del dueño de la misma, Carlos Ramírez que no da la cara.

Es más, funcionarios del gobierno estatal no lo han podido localizar. Se habla que los líderes de los productores abordarán hoy al gobernador Quirino Ordaz en Jahuara para plantearle el problema. A la par de estas acciones, se dice que están elaborando las demandas penales y civiles que se interpondrán en esta semana.



Aval. Sin estar en contra de la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo, José Ángel Mendoza apareció como presidente de la Unión de Restauranteros y Prestadores de Servicios de la playa de El Maviri. Todo por enfadar a Felizardo Romo, líder de la otra organización.