El mensaje. Dicen que con intención o no, el exdiputado federal Bernardino Antelo Esper mandó el mensaje de que está reagrupando a su “gente” para su proyecto por la alcaldía de Ahome. La reunión que tuvo este fin de semana con un grupo de operadores causó extrañeza en algunos y más porque estuvo el secretario general del tricolor en Ahome, César Gerardo. Unos más aseguran que esto podría poner en riesgo la unidad interna, que de por si está prendida con alfileres. Así, el director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación del Estado de Sinaloa se puso en la vitrina pública con ese encuentro con operadores que hacen ganar o perder a candidatos, como le pasó a Aldo Prandini cuando pretendió ser diputado local. Sea por lo que sea, la reunión del exdiputado federal con un grupo de activistas impactó, de una u otra manera, entre los priistas.



Más carteras. Si en algún partido se ve movimiento en Ahome es el Partido Revolucionario Institucional. Ayer hasta estuvo el presidente del tricolor en Sinaloa, Jesús Valdés, en un acto en que tomaron protesta algunos priistas en nuevas carteras. Por ejemplo, Silvestre Robles es el secretario de Agricultura y Pesca; Juan Andrés Ortiz Cuadras, el coordinador de los subcomités de las sindicaturas; Juan Carlos Gabriel Carlón, el de Gestión Social; Ignacio Benjamín Osuna, el de Desarrollo Sustentable, y Laura Elena Obeso como secretaria de Cultura. Se señala que la intención de la presidenta Dulce María Ruiz y el secretario general César Gerardo es sumar y tener una estructura fuerte y amplia para el 2021, año en que quieren recuperar la alcaldía y diputaciones locales. Bueno, tendrán más oportunidad de esto si cuidan la unidad en la pluralidad.



Sin compromiso. Dicen que al presidente de Canirac de Los Mochis, Alejandro Félix Limón, nunca le han gustado los conflictos ni las confrontaciones. Después de las críticas que recibió de líderes empresariales por asistir al primer informe de gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, ha aclarado a sus agremiados que asistió porque fue invitado, como otros lo hicieron, y que los que no fueron de otras cámaras, pues es ya su responsabilidad. Eso sí, ahora lo han visto superatareado para sacar adelante y con éxito el programa Cocinando Valores.



Sin dar la cara. Ojo de hormiga se ha vuelto el empresario Carlos Ramírez, dueño de la empresa Multigranos, que no le ha pagado la cosecha a los productores de maíz y trigo, por lo que estos le tomaron las oficinas y bodegas. Ramírez no acudió a la cita con el secretario de Agricultura, Manuel Tarriba, para destrabar el conflicto. En tanto, ayer los líderes cenecistas Aristeo Verdugo, Martín Castro y Omar González no pudieron entregarle un escrito sobre el problema al gobernador Quirino Ordaz porque no llegó a Jahuara, en donde se llevó la Jornada de Apoyo. Lo que sí es que estos y los productores no le bajan la vara al empresario que la hace al vivo.



Dicho y hecho. Se habla que nada bien cayó en el alcalde Guillermo “Billy” Chapman lo que declaró el síndico de El Carrizo, Francisco Leyva, de que esa región agrícola está abandonada. Sin embargo, a “Pancho” Leyva no le quedó de otra porque la gente ya lo chotea mucho en virtud de que parece que está pintado en la sindicatura. No resuelve nada, pero ya explicó el motivo: que él hace la gestión sin recibir una respuesta inmediata de los funcionarios. De todos modos el síndico se puso a dos fuegos: el de los ciudadanos y ahora del alcalde. Por eso, algunos dicen que “Pancho” Leyva se agarre porque Chapman no se la va a perdonar. Que nuevas.