De la controversia. Un paquetazo tiene el diputado local morenista de Ahome, Juan Ramón Torres Navarro, al ser el responsable del seguimiento de la controversia constitucional que acordó interponer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado en contra del veto que realizó el gobernador Quirino Ordaz Coppel de los dictámenes reprobatorios de las cuentas públicas.

Algunos dicen que Torres Navarro no va a dar con bolas, pero otros aseguran que va a cumplir con esa responsabilidad porque para eso hay asesores hasta de sobra en el Congreso del Estado.

Lo que nadie le puede quitar al diputado ahomense es el mérito de colarse en responsabilidades de trascendencia en el Legislativo, como esa de la controversia constitucional. El recurso es para que los ministros definan si el gobernador tiene o no facultades para vetar en esa materia. Quien quite y los morenistas, entre ellos Torres Navarro, salgan trasquilados en el caso. Ellos dicen que no tiene. Ya se sabrá.



Intervención. El secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, se reunió con los productores de trigo y maíz de Ahome que tienen tomadas las oficinas y bodegas de la empresa Multigranos porque no les paga sus cosechas. Gómez Flores ayer platicó con el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa, diputado local Faustino Hernández Álvarez, y los líderes cenecistas del Valle del Carrizo, Aristeo Verdugo; de Ahome, Martín Castro, y de Jahuara, El Fuerte, Omar González.

La información que fluyó es que el empresario Carlos Ramírez va estar con el secretario general de Gobierno mañana para darle una solución a ese problema antes de que escale más. Ramírez no acudió al citatorio antier porque justificó que andaba fuera consiguiendo dinero para pagar. Pero se comprometió ahora sí a acudir. ¿Con qué irá a salir?



Caso concluido. Como ya están bien ariscos, los dirigentes de los productores agrícolas del sector social y privado en Ahome no quisieron ninguna sorpresa de los diputados federales. Ayer tomaron las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en esta ciudad como medida de presión para que la Cámara de Diputados ratificara los cambios a la iniciativa que ellos habían aprobado en el sentido de eliminar el aumento a la cuota del uso de agua para riego agrícola.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Marte Vega Román; Juan de Dios Santos Soto, presidente de la Red Mayor del Valle del Fuerte, entre otros, se apersonaron en las oficinas de la dependencia federal con mantas y preparados para quedarse el tiempo que fuera necesario para lograr que los diputados federales dieran por concluido el tema. Y si en la tarde ya quedaron despejadas las oficinas porque los legisladores federales ratificaron la eliminación de esa cuota.



Aspiraciones. Las primeras versiones que surgieron en torno a la presencia del exalcalde de Ahome Arturo Duarte García en los actos del Partido Revolucionario Institucional indican que tiene su corazoncito para el 2021. Se habla incluso que le llena el ojo la diputación federal. Es a lo que aspira, según algunos priistas y no priistas. Tiene derecho a esa aspiración, pero esa posición de que va a estar peleada, lo va a estar.



El acuerdo. A como están en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, muchos dudan de que vayan a acatar el punto de acuerdo del Congreso del Estado: de no cortar el agua sino sólo limitarles el servicio a los usuarios morosos. El gerente general de la Japama, Guillermo Blake, está en una disyuntiva.