Decepción. No hay otra opinión entre los ahomenses: el primer año de gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, fue de absoluta decepción por la falta de obras y por su forma de gobernar. Aquellas balandronadas de que él iba a bajar recursos para realizar las obras que se necesitaban porque tenía muchos contactos en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quedaron en puras palabras.

Ni se diga su estilo autoritario, rollero y ofensivo para gobernar lo que lo tiene confrontado con los líderes de las organizaciones empresariales y de la sociedad civil. Esta situación parece ser irreconciliable.

Cuando Chapman se presentó a Cabildo para entregar su primer informe de Gobierno mandó el mensaje de que el próximo año iba a ser mejor. Algunos interpretaron que se iba a portar bien. Sin embargo, a los días, en el evento público del informe en el campo pesquero El Colorado, se soltó un habladero de los “riquillos” y “politiquillos”, con lo que de plano ya muchos perdieron la esperanza de que Chapman cambie de actitud. Antier su gobierno cumplió el año.



Con recelo. Por cierto, algunos priistas no se les quita la inquietud de saber el motivo por el cual la regidora priista Rosa María López Ramírez está en la misma línea del gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman.

La última acción de convalidación fue el haber asistido al primer informe de Gobierno del alcalde en el campo pesquero El Colorado. Y es que se habla que los otros dos regidores priistas Raúl Cota Murillo y Génesis Pineda no acudieron para poner distancia del gobierno chapmista. No ser su aval. En realidad, a López Ramírez ya la ven con recelo en el tricolor y ella misma se está cerrando nuevas oportunidades en ese partido.



De afuera. Lo dicho por el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos, no dejó satisfechos a muchos priistas en Ahome. Y es que este dejó abierta la posibilidad de que vayan a echar mano de ciudadanos comprometidos con la sociedad para las candidaturas en el 2021.

En la más reciente visita a esta ciudad, Valdés Palazuelos reveló que ya están revisando los personajes ciudadanos en los municipios. No faltó más de algún priista que dijera que nadie sabe para quien trabaja, en tanto los líderes y los aspirantes internos se quedaron helados con la postura del dirigente estatal.



Más acciones. Los productores del Valle del Carrizo y de la región dieron un paso hacia adelante en la manifestación en las bodegadas de la empresa Multigranos que va para seis meses que no les paga sus cosechas. Se metieron a los patios de la misma con la intención de mandarle el mensaje al dueño de la empresa Carlos Ramírez que si no les da respuesta de inmediato van a sacar la producción que le entregaron. Incluso, ya tienen todo listo para ello: ya platicaron con los camioneros y hasta tienen amarrado a otro comprador del trigo y maíz que están en las bodegas.

Lo que pasa es que los productores están desesperados porque las presiones económicas cada vez son más fuertes al grado de que algunos ya se están enfermando de los nervios. En ese sentido, si el empresario la hace de cansada los funcionarios del Gobierno estatal, entre ellos el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, y el de Agricultura, Manuel Tarriba, tienen los mecanismos para hacerlo entender la obligación que tiene. Esta semana es crucial.



El pendiente. ¿Para cuándo los diputados locales decidirán llevar al pleno la reforma de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa tras la consulta? Es otro asunto en que más de algún legislador va a salir raspado, entre ellos Gildardo Leyva, el diputado fortense.