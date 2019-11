Lío en puerta. Los trabajadores de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa recibieron el aumento salarial del seis por ciento, pero solo de la segunda quincena de octubre. No les pagaron el retroactivo de enero a la primera de octubre, lo que los tiene molestos. No podían estar engañados porque esa información ya la tenían en sus manos, pero creían que la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña les iba a resolver ese asunto, que les iban a pagar completo el aumento y el retroactivo. No fue así, por lo que se habla que los trabajadores van a realizar una serie de paros escalonados como forma de protesta.

Dicen que los líderes sindicales, como Isaac Valdez, no pudieron controlar a los sindicalizados que se rebelaron. Hoy parece que van hacer efectivo uno de los paros laborales, salvo que la rectora les tenga buenas noticias en virtud de que andaba gestionando el apoyo del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Los trabajadores están en la lógica de que les resuelvan, porque si no es ahorita menos cuando llegue diciembre, que les tienen que pagar una serie de compromisos económicos.



En las nubes. Buena se la aventó el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, al hacer referencia sobre su primer año de gobierno. No se esperaba menos de él, ya que desde que ganó las elecciones por el efecto de Andrés Manuel López Obrador parece vivir en la luna.

Después de las decenas de escándalos por sus excesos exhibicionistas, teatrales, toque autoritario, del derroche, sin dejar de lado las múltiples denuncias penales y de juicio político en su contra, Chapman califica el año de su gestión como “sensacional, increíble y maravilloso”.

Algunos dicen que estos calificativos sí le encajan a la perfección para él y su séquito con el que gobierna, ya que han tenido privilegios y salpicados de corrupción como nadie. Chapman pretende encubrirlo con un discurso echándole la culpa a los del pasado. La incongruencia llega a tal grado que ayer ya ni siquiera sacó a relucir sus errores, como lo hizo cuando entregó su primer informe de gobierno, lo que viene a confirmar que esto fue solo para fintear a los ahomenses.



La cuña. Quienes empezaron a contrapuntear a la administración del alcalde Chapman son los líderes del Partido Revolucionario Institucional. Así como el alcalde realiza los actos de los Lunes Cívicos en las escuelas del municipio, lo está replicando la dirigencia priista. La presidenta del tricolor en Ahome, Dulce María Ruiz Castro, acudió a uno en la escuela primaria Ignacio Lugo, en el ejido Águila Azteca, para impulsar los valores en los niños. Eso fue a invitación de los padres. Algunos aseguran que estos son afines a ese partido político. Sea así o no, el caso es que los priistas se están metiendo por el lado de la educación, haciéndole cuña al alcalde Chapman.



Choques. Los accidentes que protagonizaron un empleado del Ayuntamiento de Ahome en una unidad de la comuna en un día inhábil por la mañana y en horas de la noche un agente en una de las patrullas nuevas causó revuelo entre los ahomenses. Unos exigiendo que se apliquen las sanciones a las que haya lugar, sobre todo en el caso del trabajador que se pasó el alto en la calle Independencia y el bulevar Zacatecas, en la colonia Infonavit Arboledas. ¿Qué tanto apuro llevaba que no hizo el alto? ¿Por qué andaba en una unidad de la comuna en domingo? Aquí salió a relucir que la instrucción que dio la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites, de que las unidades tenían que estacionarse después de que salieran de trabajar, les entró por un oído y les salió por el otro. ¿O a quién está asignado, de qué privilegios goza? Aunque se puede justificar que el choque de la patrulla nueva (cero y van dos) fue en una persecución, llama la atención que fue de frente, un encontronazo.