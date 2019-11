Con problemas. Al final, la aprobación ayer en el Congreso del Estado de la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa no dejó contentos a todos, lo que augura que los problemas van a seguir en la institución.

A reserva de que escudriñen más la reforma, que regresa el nombre de Universidad Autónoma Indígena de México, un grupo interno se manifestó en la sesión porque en la designación del rector quedó abierta la posibilidad de que recaiga en alguien que no sea indígena.

La palabra que les hizo ruido es la de “preferentemente indígena” en el nombramiento del rector. Querían que quitaran lo de preferentemente para que quedara bien claro que fuera indígena el origen del rector, como fue el resultado de la consulta que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, los legisladores le metieron mano.

Dicen que la que puede dormir tranquila es la actual rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña porque en la nueva ley le permiten terminar su periodo, aunque falta que la reforma la acepte en todos sus términos el gobernador Quirino Ordaz. Algunos no pasan por alto que la puede vetar, lo que ya puso de moda.



Protesta. Por cierto, los trabajadores sindicalizados de la UAIS realizaron ayer el primer paro escalonado de una hora en protesta por la falta de pago del retroactivo del aumento salarial del 6 por ciento. Van a realizar otro el viernes si es que no les dan solución y podrían endurecer las medidas, lo que vendría a desestabilizar la institución en el marco de las eventuales acciones que emprenderían los opositores a la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de la institución.



Disparate. Más tardó en afirmar que su primer año de gobierno fue “sensacional, increíble y maravilloso” para el pueblo ahomense, que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman en ser blanco de mofas, burlas y de críticas de tiros y troyanos.

En realidad, a los regidores opositores priista Raúl Cota Murillo y al pasista Fernando Arce se les puso de “pechito” para exhibirlo de que vive en otro mundo. Incluso, esto le abrió la coyuntura al dirigente panista, Ariel Aguilar, para revivir. Hasta citó a conferencia de prensa, en compañía de los exalcaldes panistas Francisco Salvador López Brito y Zenén Xóchihua Enciso, en la que hacen una comparación de los resultados que tuvieron en el primer año del gobierno de este último en referencia a los sucesivas administraciones hasta el de Chapman, a quienes les ganan.

El común denominador entre los opositores y los ahomenses es que lo manifestado por Chapman es un “disparate” porque no ha resuelto los problemas y ha hecho un gobierno de terror.



En la picota. El que tiene la guillotina encima es el regidor panista Alfonso Pinto por su proclividad al gobierno del alcalde ahomense Guillermo “Billy” Chapman. Ya se lo habían advertido, pero él no se movió de su postura de coqueteo con la administración municipal. Lo que más extrañó es que su inclinación hacia el gobierno chapmista se dio luego de que tuvo una posición crítica por el caso de la adquisición de las ambulancias. Un día cuestionó acremente el proceso de licitación y de la noche a la mañana lo respaldó. Y de ahí para adelante es una dulzura con Chapman. Ante esa conducta, el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, reveló que Pinto Galicia fue remitido a la Comisión de Orden y Justicia para su expulsión.



Remate. Dicen que antes de que empiece el desplumadero, si es que no se ha dado ya, el gobierno municipal tiene que optar por el remate de las 56 patrullas que “yonquearon”. Entre más pronto mejor, porque es posible que alguien haga el negocio de su vida con esas unidades.