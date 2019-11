Futurismo. Dicen que algunas mujeres priistas en Ahome brincaron de gusto cuando recibieron la noticia de que la diputada federal sinaloense Erika Sánchez fue nombrada secretaria general adjunta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y enlace del instituto político ante la Cámara de Diputados.

Esas responsabilidades se la extendió el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno. Se habla que entre las más contentas se cuenta a la líder de ese partido en Ahome, Dulce María Ruiz Castro, y la dirigente de la CNOP, Fernanda Rivera, entre otras. Algunos comentan que con esa posición Erika Sánchez podrá influir en la definición de las candidaturas en el 2021 en el tricolor en Sinaloa, por lo que de seguro le saldrán muchos amigos y amigas de aquí para adelante.



Avance. Primero fue mediante convenio de pago firmado que no cumplió, por lo que los productores de trigo y de maíz le tomaron las oficinas y las bodegas en esta ciudad y en Estación Francisco, Valle del Carrizo, para presionar para que les salde la deuda de la cosecha que les entregaron. Ahora el dueño de Multigranos, Carlos Ramírez, se comprometió ante el secretario de Agricultura, Manuel Tarriba, de que les va a pagar en dos parcialidades. La mitad mañana y la otra dentro de ocho días.

Ayer en la tarde, los dirigentes cenecistas Martín Castro y Aristeo Verdugo se reunieron con los productores quienes en un gesto de buena voluntad aceptaron esa propuesta con la condición que el empresario les extienda el cheque de mañana para cobrarlo de inmediato y el otro que se los dé posfechado para el próximo viernes. Y seguirán en el plantón hasta que se haga efectivo el segundo cheque. En esas condiciones, no hay razón para que alguna de las partes ponga más trabas para la solución del problema.



Despreocupado. Para nadie fue sorpresivo que el regidor panista Alfonso Pinto saliera con que no le quita el sueño el recurso que interpuso en la Comisión de Orden y Justicia del CEN del PAN el presidente del albiazul en Ahome, Ariel Aguilar, para su expulsión por su entreguismo al alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Algunos aseguran que esa postura la tiene porque está muy cómodo en estos momentos en Cabildo alineado a la administración chapmista.

Está viviendo un mundo feliz. Y es lógico que se defienda para no irse del blanquiazul argumentando que no hay motivos para su expulsión. En el partido consideran lo contrario. Solo con sacarle su conducta en el caso de la adquisición de las ambulancias dicen que está out. ¿Por qué primero cuestionó esa operación y de repente la respaldó con pasión inusitada? Muchos aseguran que a Pinto no le salen las cuentas.



Reinstalación. Dicen que el director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Ahome, Jonathan Gutiérrez Palomares, recibió un revés que no le gustó al alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Un grupo de trabajadores ganó el amparo para su reinstalación luego de haber sido despedidos y que les quitaran sus derechos sindicales. Daniel Moreno, líder del sindicato de trabajadores de la comuna, celebra el logro a más no poder. Incluso, se habla que el dirigente sindical se “pitorrea” de los “bufones” del alcalde que lo acusaron hasta de lo que se iba a morir por defender a esos trabajadores. Se quedaron calladitos ante la resolución y Gutiérrez Palomares con la derrota encima.



Pleito seguro. El líder de los puesteros del Mercado 030, Miguel Oseguera, está de boca en boca entre sus agremiados que se salieron a vender sus productos afuera, en la banqueta. Y es que está presionando al director de Inspección y Normatividad, Arturo Mendívil, para que los meta a los locales, que ya no vendan afuera, lo que le ha valido críticas al por mayor de su propia gente.