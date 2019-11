Gatopardismo. La misma gata nada más que revolcada es el anuncio que hizo ayer el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de cambios en su gabinete. Intrascendente es el movimiento que no pasa de ser enroques.

Por ejemplo, Aníbal Rubio, a quien se le considera el verdadero poder tras el trono, pasa de ser secretario particular a jefe de la Oficina de la Presidencia en lugar de Enrique Plascencia, que lo pasa a una dirección de Tesorería. Es el gran perdedor, en tanto el ganador es Rosario Buelna, que de jefe de Giras pasa a ocupar el cargo que dejó Aníbal Rubio.

Tras conocerse la noticia algunos sacaron que la secretaría particular es el premio que tuvo Rosario Buelna por su papel en la movilización que provocó que la asamblea de Morena para elegir a los delegados reventara. A quien Chapman le dio un bajón fue a Etanislao del Moral Meza, que de director de Participación Ciudadana para a ser el jefe de Giras. ¿Y quién llega por Del Moral? Como siempre, Chapman la quiere hacer de emoción al dejarlo pendiente para el 15 de noviembre. En realidad, todo esto no impacta a nadie porque esto es cambio para que todo siga igual o peor.



Notoriedad. Un grupo de exfuncionarios electorales de Ahome empezaron a presionar para que los diputados locales resuelvan la iniciativa que entregaron para cambiar la elección de los regidores. Uno de ellos es el expresidente del Consejo Municipal Electoral de Ahome José Encarnación Torres Camacho, que ayer citó a conferencia de prensa para informar del avance de la iniciativa. El grupo está planteando que los regidores sean electos de manera proporcional. Es decir, que no vayan en la planilla del alcalde para que a la hora de gobernar, este tenga contrapeso.

La promesa que tienen de los legisladores es que para enero iniciarán el análisis de esa iniciativa. Dicen que con algo tenían que salir los exfuncionarios para hacerse notar en esta era de la Cuarta Transformación.



Los abusos. En los últimos días han abundado las denuncias de abusos de los agentes preventivos y viales que emulan la conducta del alcalde Chapman de andar siempre de mírame y no me tientes. La arrogancia, la prepotencia, son su carta de presentación. Un día sí y el otro también ciudadanos alzan su voz de los excesos que cometen los agentes policiacos, pero algunos no se quedan en ese nivel sino que acuden a la Comisión de Honor y Justicia para que se instauren los procedimientos administrativos. Esto pese a los riesgos que corren y con poca fe en la citada comisión. En realidad, los preventivos y tránsitos andan más alzados que nunca. Algo tiene que hacer el director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, antes de que el problema se le salga de las manos.



El fantasma de la autoliquidación. Se habla que la única que salió a contener la embestida del presidente del Partido Acción Nacional en Ahome, Ariel Aguilar, con el objetivo de defenestrar los resultados que ha dado el alcalde Guillermo “Billy” Chapman, es nada menos y nada más que la directora de Planeación e Innovación Gubernamental, Juana Minerva Vázquez. Acompañado de los exalcaldes panistas Francisco Salvador López Brito y Zenén Xóchihua Enciso, Aguilar comparó cifras de estas administraciones con los posteriores gobiernos hasta llegar a la de Chapman a quienes, según ellos, superan en resultados.

Dicen que más allá de la defensa de la administración de Chapman, lo que llama la atención es que Juana Minerva se dio la gran vida como regidora en la administración de Xóchihua Enciso que hasta la autoliquidaron, lo que fue declarado como irregular por la Auditoría Superior del Estado. No faltó el panista que lanzó las preguntas ¿y el dinero que debería haber regresado a las arcas municipales? ¿No que Chapman es muy recto?