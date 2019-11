Golpe impreciso. Dicen que por su ambición e inexperiencia política, la diputada local mochitense Cecilia Covarrubias se quedó con las ganas de ser la coordinadora de la bancada de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado en lugar de Graciela Domínguez. Unos hasta señalan que hizo el ridículo porque cuando ella anunciaba que era la “buena” de la bancada tras haber logrado destituir a Domínguez cuatro diputados se “rajaban”, por lo que perdía mayoría y quedó “colgada de la brocha”.

Se habla que Covarrubias cometió varias pifias: no convocaron a reunión de todos los diputados morenistas, sino a 14 que le siguieron el rollo, como Jesús Palestino que trae pleito casado con Domínguez.

Además, Covarrubias se precipitó al anunciar que ella era la nueva coordinadora cuando no se había completado las formalidades internas en el Congreso. Una más: en su depresión política, la diputada mochitense aseveró que a los cuatro diputados que se retractaron los habían amenazado, lo que tuvo una respuesta inmediata de Francisca Abello: que eso era falso. Así, la asonada abortó.



Dureza. El empresario de Multigranos, Carlos Ramírez, volvió a incumplir con la palabra empeñada al secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, y al secretario de Agricultura, Manuel Tarriba, de pagarle a los productores que le tienen tomadas las bodegas y las oficinas por la falta de liquidarle el adeudo que tiene con ellos desde hace seis meses.

Ramírez se comprometió a pagar el viernes pasado, pero no lo hizo, lo que fue tomado por los productores como una burla más a ellos y al gobierno estatal. Ante eso, ocurrió lo inevitable después de haber actuado de buena fe, los trigueros y maiceros acordaron no dejar entrar a nadie a las bodegas en Los Mochis y Estación Francisco ni tan siquiera a la empresa que opera la conservación de las miles de toneladas de granos. Es decir, si se pierde la producción que se pierda.

Además, al empresario ya no le van a aceptar el pago en dos partes. Los líderes de los productores Aristeo Verdugo y Martín Castro respaldaron a los productores con un “ya basta” que les quiera ver la cara.



Lo básico. No pasaron muchos días para que la exdiputada local Fernanda Rivera tomara decisiones para revivir la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI en Ahome: ayer reestructuró todo el liderazgo interno de la organización, acto en el que estuvo la líder estatal de la CNOP en Sinaloa, la diputada local Gloria Himelda Félix. Lo que hizo Rivera fue lo básico para empezar su liderazgo con miras al 2021.



Dicho y hecho. Más críticas que otra cosa provocó el anuncio del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de cambios que no pasaron de mover a un funcionario de un puesto a otro, con la sola intención de premiar a Rosario Buelna al colocarlo como su secretario particular que realmente en eficientizar la administración pública.

Buelna fue uno de los señalados de ser el operador para “asaltar” la asamblea de Morena mediante actos de violencia con la intención de elegir a delegados afines al alcalde. Bueno, algunos encontraron ese móvil, pero otros también de que Chapman lo hizo para dar la apariencia de tener una administración dinámica, lo que pocos se la creen. Asimismo, unos más dicen que los enroques reflejan la inestabilidad con que gobierna el alcalde.



La carta. Dicen que algunos priistas de El Fuerte van a hablar con el exregidor José Luis Lachica para que acepte entrarle por la alcaldía. Lo consideran como la carta más viable para dar la pelea en el 2021 porque uno que huela a la alcaldesa Nubia Ramos la lleva de perder. De eso pide su limosna Lachica.