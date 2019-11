La explicación. ¿A que dirección de Tesorería va Enrique Plascencia, que fue removido de jefe de la Oficina de la Presidencia Municipal? En principio muchos no le encontraron sentido a ese cambio, pero en las últimas horas han surgido versiones de que en la dependencia en donde se cuentan los pesos y centavos es la “Cueva de Alí Baba y los cuarenta ladrones”. Se habla que ya salió a relucir que Chapman se está anticipando a que explote el escándalo de las transas que se están registrando en el cobro del impuesto predial urbano, en donde se extienden recibos falsos a contribuyentes. Para el 15 de noviembre se va a saber con más exactitud qué es lo que ocurre en la Dirección de Ingresos a cargo de Sergio Leyva.



Evasivo. O andaba con la luna encima, lo que no es extraño en él, o le “pica” el tema, pero el caso es que el alcalde Chapman mandó por un “tubo” a los reporteros que lo abordaron para saber su posición en torno a la presencia de un convoy de sicarios que se paseó en la ciudad este fin de semana. Al final del evento del Lunes Cívico en el ejido Chihuahuita, el alcalde le pasó de frente a los representantes de los medios de comunicación sin contestarles ni siquiera la mirada. Cuando le insistieron apresuró el paso hasta llegar a la camioneta asignada y les dio un portazo al tiempo que ceñía la frente. ¿Por qué no fijó su posición al respecto? Apenas él sabe sus razones, pero lo que muchos aseguran es que lo que dijera iba a ser usado en su contra. De hecho, ya lo es porque antes de esto él se ufanaba de la seguridad en Ahome, lo que quedó en entredicho. Como siempre, pues.



Visita. El gobernador Quirino Ordaz Coppel de nuevo estará en Los Mochis. Es la gira de la educación, como dijeron. Primero estará en la Universidad Autónoma de Durango, luego en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Mochis y rematará en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, en donde el Congreso del Estado acaba de aprobar la reforma a la ley orgánica en medio de protestas de un grupo de universitarios. El pendiente que existe en este tema es si el gobernador va a publicar el decreto o va a vetar la reforma.



Salida. Aprovechando la coyuntura para ganar adeptos a la hora que se ocupe, los líderes priistas de Ahome, Dulce María Ruiz Castro y César Gerardo, se apersonaron con los productores que salieron a la Ciudad de México para mostrarles su apoyo. Los líderes y productores van a protestar para exigir más presupuesto para el campo en la Cámara de Diputados. Ruiz Castro y Gerardo se quedaron, pero les dijeron que el jueves viajarán a la metrópoli para apoyarlos en la hora de la discusión de los diputados federales que en el proyecto traen un recorte sustancial para el campo.



Las calaveritas. El ambiente se refrescó aún más para el exregidor priista José Luis Lachica que ya no es un secreto que aspira a la alcaldía de El Fuerte. A la corriente interna en el tricolor que lo ve como el más viable para la candidatura de ese partido, se sumó ayer la opinión del periodista Martín Mendoza que presentó su libro “Las Calaveras de Martín Mendoza” en la Universidad Autónoma de Occidente en la colonial ciudad en el marco de la celebración de su 28 aniversario de la institución. Conocedor del pulso político en los municipios y Sinaloa, Mendoza aseguró en una de sus calaveras que por el PRI el empresario José Luis Lachica la quiere y que no lo miren tan raro, es quien mejor le entiende. Más claro ni el agua en cuánto al ambiente interno y externo priista en El Fuerte, pero da la casualidad que en la definición de las candidaturas pesa más los cotos de poder. Sin embargo, cuando esto último ocurre al tricolor le ha ido como en feria. Ya se sabrá si en el 2021 la dirigencia priista se equivoca o no.