Voracidad. Contrario a lo que pregonan, los diputados locales morenistas de Ahome y El Fuerte-Choix quedaron en evidencia de que les ganó la voracidad al término del primer año legislativo. Primero quisieron, con la ahomense Cecilia Covarrubias a la cabeza, asaltar la coordinación de la bancada y la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado para tener el control político y de los pesos y centavos.

Dicen que como no pudieron derrocar a Graciela Domínguez por las pifias que cometieron, lograron siempre posiciones y satisficieron su verdadero apetito: más viáticos y que les regresaran los 25 mil pesos por concepto de la gestión social que ellos mismos eliminaron al iniciar la actual legislación para dar el golpe mediático de parecer humildes y austeros.

Ahora ya se sabe que Covarrubias, Juan Ramón Torres, Gildardo Leyva, principalmente, sólo fintearon porque ya les gustaron las mieles del poder y como están viendo que el tiempo pasa volando, pues no se quieren ir con las manos vacías. Covarrubias y Leyva aseguran que ellos no propusieron lo del dinero, pero, si fuera cierto, tampoco lo rechazaron. ¿O sí?



Despejado. Como bomba cayó para los líderes de la organización Aquí no la resolución del Juzgado Séptimo de Distrito que negó el amparo a los ejidatarios de El Muellecito que se oponen a la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo.

A consideración del juez José Francisco Pérez Mier, el proyecto no representa un riesgo al medio ambiente en la bahía, sino lo contrario. La resolución del juez va acorde con las otras resoluciones que han emitido otros jueces de distrito en el que también se han interpuesto esos recursos.

En términos legales, el camino se le despeja a los empresarios de Gas y Petroquímica de Occidente que impulsan el proyecto. Incluso, para que el Ayuntamiento de Ahome libere los permisos de uso de suelo y construcción.



Radicalización. Los productores del Valle del Carrizo van a cumplir su palabra: ante las promesas incumplidas en forma reiterada del empresario Carlos Ramírez de pago de la producción de trigo y maíz que le entregaron hace seis meses van a radicalizar sus acciones.

A la par de seguir con la toma de las bodegas en Estación Francisco y en Los Mochis, mañana van a bloquear la carretera Internacional. Esa es una primera medida para presionar para que alguien meta en cintura al empresario, ya que el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, y el secretario de Agricultura, Manuel Tarriba, no tuvieron la capacidad de ajustar al dueño de Multigranos. También les vio la cara.

Como no les pagó el miércoles pasado, como fue su último compromiso, los trigueros ya de plano tronaron. Así, el ala radical del movimiento ganó terreno y más que tienen información de que 18 mil toneladas ya salieron a remate.



Otra vez. Se habla que el líder de los puesteros en la ciudad, Guillermo Algándar García, no se da por vencido por obtener el apoyo del gobernador Quirino Ordaz Coppel ahora que trae la Fundación Yakar. De hecho, es el presidente de este proyecto social que ya lo puso en marcha.

Resulta que en la pasada visita de Ordaz Coppel lo volvió a abordar para entregarle por tercera ocasión un escrito en el que le pide su respaldo para la fundación. Algándar García recurrió a él porque no ha obtenido respuesta favorable en las otras ocasiones, pero no quita el dedo del renglón pese a que ni le han hablado. Puede ser que en la tercera es la vencida.



Los enroques. De no ocurrir otra cosa, hoy Aníbal Rubio, Rosario Buelna, Enrique Plascencia, Etanislao del Moral asumirán sus nuevos cargos con el alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Y la cereza del pastel es saber quién es el nuevo director de Participación Ciudadana.