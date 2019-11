Empezaron. Ante la incapacidad de los funcionarios del gobierno estatal por meter en cintura al dueño de la empresa Multigranos, Carlos Ramírez, los productores de trigo y maíz del Valle del Carrizo y Valle del Fuerte cumplieron su amenaza de bloquear la carretera Internacional a la altura de El Carrizo para presionar ahora a los funcionarios federales.

El líder Aristeo Verdugo ubicó la rebelión de los productores a la burla del empresario que ha incumplido tres compromisos de pago y ante la pasividad de los funcionarios estatales, a quienes también les ve la cara.

El movimiento se empezó a radicalizar con el bloqueo de casi una hora de la rúa federal, pero el tiempo de interrupción de la carretera cada vez será más, como hoy que será de dos horas.

Los productores y dirigentes saben de la molestia que están ocasionando a terceros, pero esperan su compresión porque llevan seis meses que entregaron la producción y no les pagan. Las deudas y los intereses van en aumento. Así, no les quedó otro recurso para que alguien intervenga con capacidad en el problema.



La reviven. Eso ya se veía venir, pero ya quedó confirmado que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, revivió a Graciela Calderón López como directora general del Instituto Municipal de la Mujer tras unos días de quitarla como directora de Desarrollo Social. Calderón López sustituyó a Clarissa Ruiz Valdez por motivos que apenas él sabe.

Calderón López sonaba para ser la directora de Atención y Participación Ciudadana, al igual que el exsecretario de la comuna Andrés Estrada Orozco, pero este último no pasó la prueba por el rechazo contundente de los regidores. Sin embargo, en ese lugar no quedó la extitular de Didesol, sino que la ubicaron en el Instituto Municipal de la Mujer.

Es más, este nombramiento tuvo mayor impacto que el de José Antonio Contreras Castro como director de Atención y Participación Ciudadana, que era la incógnita que había del sustituto de Etanislao del Moral, que ya despacha como jefe de Giras, en tanto Aníbal Rubio como jefe de la Oficina de la presidencia, y Rosario Buelna, como secretario particular, lo que ya había cantado Chapman.

Del que no se supo dónde quedó es Enrique Plascencia, que se suponía iba a una dirección en Tesorería.



Derroche. No todo fue miel sobre hojuela en el informe público de la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, pese a que ella y su equipo cercano quisieron dar un golpe mediático. En principio, los fortenses se dieron cuenta que la explanada de Palacio Municipal estuvo llena, pero porque los presentes fueron acarreados en camiones que estacionaron alrededor del inmueble.

En el desarrollo del acto se empezaron a salir. Muchos vieron de mal gusto que a los regidores los pusieran en la segunda fila, atrás de los funcionarios. La escena fue grotesca, pero el que tuvo un gramo de decoro fue el regidor Carlos Javier Flores López, que mejor optó por abandonar el evento.

Algunos ni estuvieron en el acto, como el exregidor priista José Luis Lachica. El remate fue la fiesta que organizó Ramos Carbajal y su gente para celebrar el informe. Para el derroche se pintan solos, ya que hubo de todo. Ahí se vio que no hay austeridad.



Voracidad. La voracidad de la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman se puso de manifiesto en el Mercado Zona 030. De ahí quieren dinero a como dé lugar, a lo que los locatarios no están dispuestos a ceder. Resulta que les llegaron a los locatarios para entregarles las licencias de los negocios, pero con un costo de seis mil pesos. Los locatarios rechazaron el costo en forma rotunda. Se ve que los enviados de Chapman no conocen la situación en el mercado: no hay ventas.