Ni se asoma. ¿Dónde está el coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, para tratar de solucionar el problema de los productores del Valle del Carrizo y Valle del Fuerte a quienes el dueño de la empresa Multigranos, Carlos Ramírez, no les paga la producción de trigo y maíz que le entregaron hace siete meses? Montes Salas ni siquiera se ha dignado en acudir con ellos en la toma de las bodegas ni en el bloqueo de la carretera Internacional que han hecho para presionar para una solución al caso.

Dicen que es señal que no le interesa, pero tras el segundo bloqueo ayer de la rúa federal por más de una hora en El Estero de El Carrizo los funcionarios estatales reaccionaron. Joel Bouciéguez, subsecretario de Gobierno, y el secretario de Agricultura, Manual Tarriba, citaron para hoy a los dirigentes a una reunión en la ciudad de Culiacán. No se sabe si también estará el empresario que ya se pasó de la raya con total impunidad.



Al garete. El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Sinaloa, Miguel Ángel Murrillo Sánchez, ya ni la amuela con los mochitenses. Y es que a estos dejó solos ahora que está en marcha el programa del Buen Fin porque tras la renuncia por falta de pago de su salario de César Gálvez la oficina quedó acéfala. Incluso, la dependencia federal ni siquiera está haciendo operativo en esta ciudad porque no tiene personal.

Lo más raro es que dicen que Murillo Sánchez fue visto en el operativo para vigilar los precios y que no se cometieran irregularidades en Culiacán y Mazatlán, pero resulta que en Los Mochis no acudió. Lo lógico es que si en Los Mochis no hay presencia de la dependencia cuando menos el operativo se debería haber trasladado aquí. De veras que no se le entiende.



Refuerzos. Los enroques que hizo el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en parte de su gabinete levantaron la ceja de varios, sobre todo de los dirigentes de los partidos políticos. De todos, incluido el de Morena. La reestructuración con más énfasis fue en la Dirección de Atención y Participación Ciudadana, dependencia en la que se entregan los apoyos a la gente más necesitada y que la convierte en el brazo electoral de la administración municipal.

Aquí llegó José Antonio Contreras Castro por Etanislao del Moral Meza quien tuvo su desgaste por lo mismo: señalamientos de que usaba la dependencia de manera facciosa, sobre todo en la elección de síndicos. También se nombró a Wilfrido Maviael Pineda Ruiz como subdirector y a Paúl Enrique Stone Ibarra como coordinador de síndicos. No solo eso: Clarissa Ruiz Valdez salió como directora del Instituto Municipal de la Mujer para ir a parar a esa dependencia aunque no se dijo a que cargo. Algunos aseguran que son las piezas de Chapman para el 2021 si es que no les corta las alas en un arrebato.



De capa caída. A quien se le vio agüitado ayer fue a Enrique Plascencia que ya no se sabe en calidad de qué fue al acto de traslado de poderes a Topolobampo. El alcalde Chapman lo sacó como su jefe de la Oficina con el anuncio de que iría como director en Tesorería, pero con la concreción de los enroques no se reveló su posición. Algunos aseguran que en Tesorería no es su perfil. No sería el primero ni el último en esta administración.



Tapadera. Tan desprestigiado está que muchos anticipan que el jefe del Órgano Interno de Control, Pável Castro, le hará al Tío Lolo en la investigación por el caso de la expedición de recibos de pago falsos del impuesto predial urbano. Dicen que ya se sabe que cuando hay que ser tapadera de los allegados de Chapman se resuelve en contra, como dicen ocurrió en el caso del director de la Unidad de Inversión, Paúl Corona, en las autocompras. ¿Será?