Voto de confianza. De nueva cuenta, los dirigentes de los productores del Valle del Carrizo y Valle del Fuerte le dieron un voto de confianza a los funcionarios del gobierno estatal para que aprieten en sus acciones con el fin de que el dueño de la empresa Multigranos, Carlos Ramírez, les pague la cosecha que desde hace siete meses le entregaron.

Se habla que Ramírez puso en garantía la producción de un financiamiento a un banco que al no recibir el pago remató el grano, que fue adquirido por una empresa colombiana. El detalle es que con el financiamiento, el empresario no pagó a los productores. Se quedó con ese dinero. En la reunión ayer con los líderes de los productores, el subsecretario de Gobierno, Joel Bouciéguez, y el secretario de Agricultura, Manuel Tarriba, se comprometieron a emprender acciones para que el problema se les resuelva en forma favorable.

Una de las acciones es ver la forma legal de sacar el grano de las bodegas y comercializarlo a otro comprador. Lo que sí es que los productores tienen en sus manos el grano y esa es su ventaja. Falta saber la reacción de los productores cuando los líderes les informen el resultado de la reunión.



Apasionados. El proceso de elección del nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Ahome está tomando un giro inesperado: las intrigas, el encono, los enfrentamientos, son el pan de cada día entre los sindicalizados. Algunos se apasionan solos y otros están siendo manipulados por gente externa, por tener el control de esa organización para contrapuntear a la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman o ponerse a su servicio.

De hecho, esto último parece estar ocurriendo con las candidaturas de Ramón Palafox y Martín Acosta, que aspiran a sustituir al actual líder sindical, Daniel Moreno. Al margen de lo que ocurra el próximo 6 de diciembre, día en que será la votación, los sindicalizados, apasionados o no, están de plácemos porque cuando no están en una comelitona están en otra. Sin embargo, algunos están viendo mal que el líder Daniel Moreno quiera dejar sucesor a Ramón Palafox.



Dio color. Cuando los estudiantes están que nomás brincan porque no les han entregado los apoyos de las becas, el coordinador de los Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, reveló que hoy se empezarán a pagar. Se trata de las becas básicas y las Benito Juárez.

De hecho, en días pasados ya había anunciado que sería a mediados de este mes que se darían esos apoyos, pero ya los estudiantes y uno que otro papá estaban haciendo ruido porque no se veía claro. Cuando menos Montes Salas ya puso la fecha para el pago. Ya se sabrá si se cumple o se les enreda el trompo.



Los detalles. Hoy cuando se regularicen las labores en el Ayuntamiento de Ahome, muchos verán a los mismos, pero en diferentes posiciones. Por ejemplo, a Aníbal Pastor Rubio lo verán bien plantado como jefe de la Oficina de la Presidencia Municipal. Ahora con más razón dicen que es el poder tras el trono, que es el que domina al alcalde Guillermo “Billy” Chapman.

El que estará como pavorreal es Rosario Buelna, que de jefe de Giras pasó a secretario particular. De hecho, dicen que ya se le vio este fin de semana “un poco más altivo”. El que ya hizo su debut como jefe de Giras fue Etanislao del Moral, desplazado de la dirección de Participación Ciudadana. Se sabrá también a dónde fue a parar Enrique Plascencia.

El detalle que algunos ya sacaron es que si estos van a tener el mismo sueldo que tenían en sus antiguas posiciones o se los van a bajar. Por ejemplo, Etanislao como director de Participación Ciudadana no cobraba igual que como lo hacía Rosario Buelna como jefe de Giras. ¿A Enrique Plascencia le van a dejar el mismo salario de jefe de la Oficina de la Presidencia. ¿O cómo le van hacer?