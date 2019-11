El dinero. Dicen que la diputada local morenista de Ahome, Cecilia Covarrubias González, ya puede estar contenta junto con sus homólogos Juan Ramón Torres, Jesús Palestino y Gildardo Leyva. Su apetito por el dinero ya dio frutos: la concesión de que les regresaran los 20 mil pesos para gestión social y 16 mil pesos para viáticos, con la que apaciaguaron sus intenciones de derrocar a Graciela Domínguez como coordinadora de la bancada, ya dio su primer paso.

El tema ya se ventiló en la Junta de Coordinación Política, en donde ayer los diputados de las otras fracciones parlamentarias no vieron mal esa iniciativa. O sea, lo que Covarrubias, Juan Ramón Torres, Gildardo Leyva habían “cacaraqueado” como algo diferente al eliminar la partida de gestión social cuando llegaron al Congreso del Estado, quedó en nada. Fue pura finta. Se habla que ya les gustó la opulencia. Sin embargo, la quieren hacer al cuento: ahora salen con que no van a aumentar el presupuesto para que se concretice esa partida, pero hay apuestas de doble contra sencillo de que van a reasignar recursos para la gestión social.



La pesadilla. El caso de la adquisición de las ambulancias que presuntamente se hizo en forma irregular por parte de los funcionarios del Ayuntamiento de Ahome no ha muerto, como suponían algunos para desafortuna del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Tras la resolución de no procedencia del juicio político en contra de Chapman, los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación le pusieron atención a ese punto, ya que observaron algunas cosas “raras” en la licitación para la adquisición de las unidades.

Ayer, los diputados María Victoria Sánchez, Édgar Augusto González y Flora Isela Miranda sacaron adelante un punto de acuerdo en la sesión del Congreso del Estado para que la Auditoría Superior del Estado rinda un informe del avance de la investigación que llevan a cabo tras la denuncia del presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar. Se habla que si al alcalde no lo agarraron por el juicio político, van sobre él por el caso de las ambulancias.



Omiso. Por cierto, en la sesión del Congreso del Estado le fue como en feria al jefe del Órgano Interno de Control de Ahome, Pável Castro Félix, por su evidente subordinación al alcalde Chapman cuando su labor es vigilar el adecuado gasto de los recursos de la comuna. El diputado panista Jorge Villalobos señaló que Castro Félix sólo acata órdenes superiores. Se refería a su pasividad en el caso de la adquisición de las ambulancias, que a todas luces se realizó con desaseo y descaro. Y Castro Félix ni por enterado se dio para, dicen, no contrariar al alcalde.



Comodinos. El caso de la extensión de recibos de pago falsos del impuesto predial urbano en Tesorería del Ayuntamiento de Ahome parece que va que vuela para judicializarse. Los afectados ya no soportan la indiferencia y el desdén de la tesorera, Ana Ayala Leyva, para resolverles el problema pese a que ellos demostraron que ya pagaron y que pende un procedimiento de embargo en sus propiedades.

Esta y el director de Ingresos, Sergio Leyva, se lavan las manos con que ya se abrió una investigación para esclarecer el caso. Los funcionarios están muy cómodos, pero los afectados viven en la incertidumbre. Ya se verá si los funcionarios tienen ese mismo ánimo cuando los sienten en el banquillo de los acusados.



Cambios. Se habla que el alcalde de Choix, Omar Gill Santini, le va a meter tijera a su gabinete. Dicen que no tarda en hacerlo. No son pocos los que aseguran que dos de los que van a salir son el tesorero, Everardo Fierro Ávila, y el director de Planeación, Erick Doroteo Jacobo Beltrán. Se dice que no son los únicos, ya que parece que se van algunos “aviadores”. ¿Irá a recomponer el barco?