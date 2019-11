Por casualidad. Dicen que el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en Los Mochis, Domingo “Mingo” Vázquez, quiere espantar con el petate del muerto en su aspiración desbordada por la candidatura priista a la alcaldía de Ahome.

Lo que pasa es que su gente hizo circular una foto en la que aparece en el aeropuerto de Culiacán con el presidente nacional del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno; con el estatal, Jesús Valdés; el senador Mario Zamora Gastélum, entre otros, para mandar el mensaje de que está dentro de la jugada.

Sin embargo, lo que ya se sabe es que esa foto fue por mera casualidad, ya que el líder sindical se topó al dirigente nacional en ese lugar porque se canceló el vuelo que lo llevaría a la Ciudad de México. Se habla que a iniciativa del senador Zamora se tomaron la foto. “Alito” vino al informe del gobernador Quirino Ordaz Coppel, evento al que ni siquiera fue invitado “Mingo” Vázquez.



Rebelión. El que no dio con bolas fue el director general del Instituto para la Capacitación de los Trabajadores de Sinaloa, Francisco Frías Castro, con el fin de sofocar la rebelión de los empleados de esa dependencia en Los Mochis que exigen la destitución de María del Refugio Félix, mejor conocida como Cuca de Arao, por una serie de señalamientos de posibles irregularidades. Es más: se habla que Frías Castro empeoró la situación al tener una actitud altiva y hasta altanera, enojado por la postura firme de los trabajadores de que cesara a la funcionaria como condición inalterable de reanudar las labores que tienen suspendidas desde ayer y que se extendió a todos los planteles de la entidad.

Ante esas condiciones, Frías Castro ya no se sostuvo de que no movería a Cuca de Arao, sino que después de los gritos y sombrerazos les dijo que llevaría la petición a la Junta Directiva del Icatsin porque no es una decisión que tiene que tomar él. Como si nadie supiera cómo funciona eso.



Periplo. El que siguió su periplo por el país es el director general del Colegio Nacional de Educación Profesional en Sinaloa, Melchor Angulo Castro. Ayer disertó en la Coparmex de Sonora todo lo relacionado con la carrera de Pilotaje de Drones después de haber hecho lo mismo en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México. Se habla que a él lo invitan y el se deja querer. Llorón el niño y haciéndole cosquillas.



Relegado. Lo que ya se supo es dónde fue colocado Enrique Plascencia, que de todopoderoso jefe de la Oficina de la Presidencia Municipal fue enviado como jefe de Pagos y Fiscalización de la Dirección de Egresos de la Tesorería Municipal. Ni siquiera le dieron una dirección, como lo planteó el alcalde ahomense Guillermo “Billy” Chapman cuando anunció los enroques en algunos de sus principales colaboradores para perfilar sus aspiraciones políticas futuras. La función que tendrá es revisar los datos de los proveedores. Así, si alguien fue relegado en esta administración es Plascencia, que de consuelo tiene que no lo corrió el alcalde.



Agitación. El director de Servicios Públicos Municipales, Iván Roberto Gálvez Meza, movió el avispero entre los locatarios del Mercado Zona 030. Ante la resistencia de los mismos de pagar seis mil pesos por la licencia para tener la concesión de sus locales, Gálvez Meza advirtió que lo pagan o lo pagan. Y el que no se ajuste a esto le van a quitar el local. Dicen algunos locatarios que lo tendrán que hacer con elementos del Ejército porque con la policía no lo van a lograr. Consideran que el funcionario y otros están sedientos de dinero y que no entienden que para los locatarios ese costo es muy elevado, aun cuando le dieran facilidades de pago.