Contradicciones. Dicen que los diputados locales morenistas de Ahome, Cecilia Covarrubias y Juan Ramón Torres, además el de El Fuerte, Gildardo Leyva, se mostraron sorprendidos con la actitud de la coordinadora de su bancada en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez, que niega que haya acuerdo para regresar el dinero (unos hablan de 20 y otros de 25 mil pesos) mensual de gestión social para cada uno de los legisladores. Asimismo, elevar el monto de viáticos para los diputados foráneos.

Bien o mal, algunos, que ven los toros sobre la barrera, interpretan que esa postura de Domínguez es de reserva, en lugar de darle para adelante, como fue el acuerdo interno de su bancada para frenar las ambiciones de poder de Covarrubias y compañía, que para empezar pedían su destitución como coordinadora. Incluso, Domínguez contradice al diputado local panista Jorge Villalobos, que había dicho que el tema ya había sido subido a la Junta de Coordinación Política. Esto lo negó la presidenta de esta instancia legislativa.

Lo que es hacerle al Tío Lolo en ese tema que le causó daño en la imagen de los diputados morenistas, que le dijeron adiós a la austeridad que tanto pregonaron en el inicio de la legislatura.

A salto de mata. El dueño de la empresa Multigranos, Carlos Ramírez, anda a salto de mata para no pagarle a los productores de trigo y maíz del Valle del Carrizo y Valle del Fuerte, que le entregaron desde hace siete meses la cosecha. No les da la cara a los funcionarios del gobierno estatal para explicarles la razón de su incumplimiento de saldar la deuda que tiene con los productores que le tienen tomadas las bodegas en el Valle del Carrizo y la ciudad. Además, los trigueros y maiceros se vieron en la necesidad de bloquear la carretera Internacional durante dos días para que el gobierno estatal o federal lo ajusten. Subalternos del secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, ya lo buscaron y ubicaron su casa en una privada de la ciudad y otra en la calle Río Presidio. No han hecho contacto personal con él porque se les escabulle.

Molestia. Nada bien le cayó al líder de los electricistas Domingo “Mingo” Vázquez y quienes abrevan de él que se haya ventilado que fue por casualidad la foto que se tomó con el presidente nacional priista Alejandro “Alito” Moreno.

Fue circunstancial, como se la pudo tomar alguno otro al encontrarlo en el Aeropuerto de Culiacán. En realidad, a los priistas no los engañó con esa treta para sorprenderlos en su ruta por la alcaldía de Ahome. A él lo ven con recelo porque ya saben que anda coqueteando como Morena y otros partidos. Además, ven que “Mingo” Vázquez no clarifica de dónde saca los recursos para financiar el deporte.

La bandera. Creyendo que con eso lo va a afectar, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, le dio incienso a Ramón Palafox para apalancar más sus aspiraciones por ser el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Ahome. Es más, viendo la oportunidad, Daniel Moreno, actual líder sindical, le dio el espacio a Palafox para que se gane a los agremiados previo a las elecciones el 8 de diciembre.

Es que resulta que Palafox, en su calidad de secretario de Conflictos de esa organización sindical, se puso al frente de los trabajadores para que el alcalde se siente a revisar y firmar el nuevo contrato colectivo. Es que ya se venció desde hace casi dos meses. Chapman no ha mostrado interés, por lo que Palafox tomó esa bandera.

Reapareció. El que disertó una conferencia en la Universidad del Valle del Fuerte fue el exdiputado federal Rubén Félix Hays. Fue sobre emprendimiento de Gastronomía y Turismo. ¿Será el inicio de su muestreo para meterse de nuevo a la pelea por la alcaldía? Ya se verá.