Acción gorilesca. En forma prepotente y abusiva, el director de Inspección y Normatividad en Ahome, Arturo Mendívil Barragán, intentó clausurar anoche la Gala Internacional de Danza en el Teatro Ingenio. El escenario familiar, la mayoría niños, lo convirtió en policial, ya que para esa acción hizo uso de elementos preventivos, incluido los policías del Grupo de Operaciones Táctico Especiales (GOTE).

El argumento para esa acción es lo de menos, porque la verdadera intención del gobierno del alcalde Guillermo “Billy” Chapman es demostrar el poder mediante acciones autoritarias y represivas.

Ya no es extraño que el gobierno chapmista cometa una pifia tras otra, pero la de anoche excedió toda proporción porque se atenta contra la sana convivencia en un acto cultural y artístico en el que el centro de atención son los niños. ¡Vaya gobierno de la Cuarta Transformación en Ahome!



Inconvenientes. No le lució al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, el inicio de los trabajos de rehabilitación de los drenajes caídos y socavones. Una porque no se pudo abrogar el triunfo de manera personal, ya que 40 millones de pesos los puso el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, y otra porque recurrió a un préstamo criticado por algunos, ya que había cacaraqueado los ingresos del impuesto predial urbano que utilizó para gastos no prioritarios, como el aumentarle el salario a sus funcionarios, comprarles celulares de categoría, etc. Es más, cuando se le cuestionó que en los puntos a arreglar de los drenajes no estaba donde murió el trabajador de PASA, mejor optó por darse la media vuelta e irse. Qué nuevas.



Insostenible. No tardó mucho el director general del Instituto para la Capacitación del Trabajo en el Estado de Sinaloa, Francisco Frías Castro, en darse cuenta que María del Refugio Félix era insostenible como directora del plantel en esta ciudad. Es más, por su actitud arrogante, Frías Castro le metió más presión al conflicto, en igual de despresurizarlo, cuando se reunió con los trabajadores que pedían el cese de Cuca de Arao.

Los que mantenían el paro laboral más se montaron en su macho y el conflicto se extendió a todo el estado, lo que ya no le dio margen a Frías Castro para sostener a la funcionaria, acusada de nepotismo, prepotente y otras lindeces.

Lo de llevar el caso a la Junta Directiva de la dependencia fue mero formulismo porque la decisión ya estaba tomada, tan es así que ya se tenía a su relevo, en este caso Roberto Apodaca Byerley.

Así es que Frías Castro solo la hizo de cansada en la reunión con los trabajadores que ya estaban a punto de subir la mira a que también fuera cesado.



Expediente. El inusitado despliegue y el derroche de recursos que trae para forjarse una imagen que lo meta a la pelea por la alcaldía de Ahome ya metió en aprietos a Domingo “Mingo” Vázquez, quien coquetea con los priistas y con otras opciones partidistas. La foto con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, con la que quiso sorprender a los priistas al mandar el mensaje de una buena relación con Alito, pero que se supo fue por mera casualidad, le salió contraproducente.

Ya hay líderes de la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Electricistas que le están armando un expediente. La intención no se sabe con exactitud, pero todo apunta a que quieren cercar al secretario general del sindicato para que lo destituya como su coordinador en Los Mochis por el “tren de vida” que trae. Ahora se sabe que Mingo Vázquez no es líder sindical, sino que el cargo de coordinador que tiene se lo dio el CEN del sindicato, de quien depende. ¿Y si logran sacarlo de coordinador?