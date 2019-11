Ingenua. Pese a que ha sido víctima de una política agresiva del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, a quien llegó a acusar de amenazas de muerte ante el Ministerio Público, la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites pecó de ingenua. En la sesión de Cabildo en la que rindió su informe de labores, denunció a la tesorera Ana Ayala Leyva de bloquear los recursos que le corresponden (hasta los de la caja chica) para realizar en forma normal las labores de esa instancia.

La acusación se la hizo al alcalde, a quien señaló que le había dado su palabra de que la iban a dejar trabajar, de que confió en él, pero que parece que su gente no le obedece. Algunos dicen que cómo se pone a creerle y confiar en el alcalde a estas alturas del partido. ¿A poco cree que el alcalde la va a perdonar que no se le dobló y lo haya denunciado penalmente? ¿A poco cree que Ayala Leyva actúa por su cuenta? Chapman ha dado muestras de que es al menos al que se le puede confiar algo.



Sed de dinero. Dicen que de a peso se va a poner el problema de pago de la licencia de los locatarios del Mercado Zona 030. El director de Servicios Públicos Municipales, Iván Gálvez, se aferró a que en esta semana ya se va a definir la fecha para el pago de 6 mil pesos, pero los locatarios se resisten a ese precio. Eso podría generarle problemas al líder de los puesteros, Miguel Oseguera, que algunos señalan que está más interesado en defender la postura de la administración municipal que la de sus representados. Lo que sí sale a relucir es que la administración quiere dinero y no le importa si tienen o no los locatarios. El apetito de dinero es el signo distintivo de la administración del alcalde Chapman para darse vida de reyezuelos.



Marcado. Muchos sacan cuentas de que si los adversarios internos en el sindicato electricista descarrilan a Domingo “Mingo” Vázquez como coordinador de esa organización, impuesto por el líder nacional, sus aspiraciones por la alcaldía de Ahome quedarían en un punto muerto. Es decir, se le vendrían abajo. Más allá de la suerte tras que ya algunos dirigentes nacionales de la organización sindical le arman el expediente de sus excesos, el saldo negativo lo tendrá en justificar los recursos que está utilizando para sostener una campaña de posicionamiento muy costosa.

No son pocos, incluso hasta quienes están impuestos al derroche, los que están asombrados por el gasto que está realizando en forma prematura al 2021. Esa es la debilidad de Mingo Vázquez que muy difícil se repondrá aun cuando le saque la vuelta a la grilla interna en el sindicato electricista.



Mareada. Como ya le agarró sabor, el apetito de poder de la diputada local morenista de Ahome, Cecilia Covarrubias, no tiene llenadera. Pese a perfilar otros 20 mil pesos para la gestión social, Covarrubias sigue empecinada en derrocar a Graciela Domínguez como coordinadora de los diputados de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado. Y no se detiene en decirlo. Por eso, algunos sacan la conclusión de que Graciela Domínguez haya tomado con cautela el pedido de más dinero para la gestión social para esta diputada y sus aliados que para su infortunio no hacen mayoría en esa fracción. De todos modos van a insistir en quitarle su posición. Y con más dinero, pues peor.