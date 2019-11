De vacaciones. Para no perder la costumbre de su comportamiento patológico, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se ausentó de su responsabilidad. Siempre lo hace cuando le estalla un escándalo que él mismo provoca de manera perversa. Ahora fue por la pifia de haber enviado a elementos del Grupo de Operaciones Tácticas Especiales a clausurar la Primera Gala Internacional de Danza bajo argumentos balines, lo que le generó críticas hasta de sus propios aliados. El exceso solo se lo aprueban quienes le besan la mano por abrirles la caja de los recursos públicos.

Si antes Chapman las hacía y se iba a ser gestión a la Ciudad de México, lo que era puro pretexto porque nunca ha traído algo sustancial, ahora se fue, pero de ¡vacaciones!, por su primer año de labores. Se fue de pesca. Algunos le dan las gracias por irse para que el municipio se serene, pero otros se pitorrean de él porque no tiene vergüenza al irse de vacaciones cuando se la ha pasado de permiso en permiso y de viaje en viaje durante todo el año.



Alarma. El discurso de color de rosa y florido del secretario del Ayuntamiento de Ahome, Juan Fierro, y del director general de Seguridad Pública, Carlos Rodríguez, quedó echó añicos con salir a relucir los constantes levantones, de hombres y mujeres jóvenes, que se perpetran casi todos los días en Ahome. Esto ocurre en el escenario de que comandos armados del crimen organizado recorren las calles de la ciudad sin ningún problema. Se dan el lujo de llegar a los antros para realizar su inspección.

Los únicos que se autoengañan son Fierro y Rodríguez, que niegan que se dé esa situación en la ciudad. Por su parte, el alcalde Guillermo “Billy” Chapman ni siquiera se atreve a hablar sobre el tema de seguridad cuando en un principio se jactaba del clima de tranquilidad que se vivía en el municipio.

El problema está desbordado, por lo que el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, lanzó la alerta para que el Gobierno estatal y federal actúen, ya que el Gobierno municipal deja mucho que desear.



Derrotada. El cambio de actitud de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites, provocó decepción entre los ahomenses. Como ya conocen a Chapman, que no tiene remedio, muchos no vieron bien que Valenzuela Benítez ahora prácticamente se le rinda al plantearle dejar los problemas personales y trabajar unidos. El mensaje de la síndica en su informe de labores en Cabildo dejó un muy mal sabor de boca, porque su planteamiento no tiene viabilidad y, por el contrario, es la firma de su propia derrota. Tan es así que Chapman ni se molestó en darle respuesta.



Palero. Al quien le chillan los oídos es al diputado federal de Ahome, Iván Ayala Bobadilla, que no se la acaba por los señalamientos en su contra por el presupuesto raquítico para el campo que aprobó junto con los otros legisladores de Morena. Y es que las ínfulas que mostró primero de que iban a respaldar a los productores de Sinaloa para que se les diera mayor presupuesto al campo, quedó reducida a nada por cumplir el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, acataron la línea, lo que tanto le criticaron a los priistas. Salió peor el remedio que la enfermedad con estos diputados morenistas. Por eso dicen que le queda a la perfección a Ayala Bobadilla lo dicho por el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Marte Vega Román, de que los diputados pasaron de representantes del pueblo a paleros del presidente. Como anillo al dedo, pues.



Buscapiés. El exlíder de los cenecistas en el Valle del Carrizo, Cecilio Gámez, ya dio color de sus favoritos priistas para la alcaldía de Ahome: Fernanda Rivera o Aldo Prandini. Eso alborotó más la bitachera priista.