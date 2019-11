La relación. Dicen que a quien se le vio con mucha familiaridad con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, fue al director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Sinaloa (Conalep), Melchor Angulo Castro, a quien algunos ubican como el sinaloense más cercano del funcionario del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Quienes vieron el trato que Moctezuma Barragán le dio a Angulo Castro en su visita a Culiacán se dieron cuenta de la buena relación que beneficia sin lugar a dudas al gobernador Quirino Ordaz Coppel. Es más, el mandatario sinaloense se percató del aprecio del funcionario federal a su colaborador. Eso fue en el acto que el secretario de Educación Pública tuvo en la Torre Académica de la UAS. De acuerdo con las fotos que circularon en las redes sociales, aquí Angulo Castro apareció vestido de una forma y en otro de los actos de otra. Se pone a tono de las circunstancias.



El mensaje. Se dice que la marcha multitudinaria que realizaron los futbolistas el domingo pasado por las calles de la ciudad le cayó como “patada de mula” al director del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, Felipe Juárez. Todavía no la digiere porque parece que no le está dando la interpretación política adecuada al margen de los litigios legales que tiene con los directivos del Comité Municipal del Futbol por el control del estadio Navarro Escoto. De hecho, el presidente del comité, Víctor Contreras, encabezó la manifestación pidiendo respeto al futbol, apoyado por Domingo “Mingo” Vázquez, que está metido de lleno en ese sector y que aspira a la alcaldía de Ahome. Por eso, la disputa del estadio ya empezó a dar avisos de que va a tomar el carril político, lo que menos le conviene a la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman, que está de cabeza. Cuando menos el mensaje que dieron los futbolistas es de fuerza y unidad.



Luz verde. Sorprendió a muchos, sobre todo a los integrantes del grupo Aquí No, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haya incluido entre sus grandes proyectos de inversión la planta de fertilizantes en Topolobam-po. Ayer en la mañanera, López Obrador prácticamente lo dio como un hecho en el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura. Todo indica que las condiciones se están dando para que ese proyecto salga adelante. Los escollos legales ya se despejaron porque los amparos los perdieron quienes se oponen a la planta y quienes ayer se manifestaron en el Congreso del Estado en rechazo a ese proyecto.



Le siguen. Como lo habían adelantado desde que resolvieron en su contra, los líderes de las organizaciones civiles de Ahome interpusieron un amparo contra la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado que declaró la no procedencia de juicio político contra el alcalde Guillermo “Billy” Chapman. El recurso lo signó el activista Ulises Pinzón, pero parece que hay “gato encerrado” en el Juzgado Segundo de Distrito en Culiacán porque primero se admitió y luego se cambió el acuerdo para rechazarlo. Se ve lío en puerta.



Gravedad. Las cifras que las rastreadoras manejan de desaparecidos en Ahome en el mes de noviembre son alarmantes, pero el Gobierno chapmista se hace de la vista gorda. Es el fracaso en seguridad de este gobierno especialista en las ocurrencias y el escándalo.