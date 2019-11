Al ruedo. Dicen que el exdirector jurídico de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Leonides Gil Ramírez, ya tiene su proyecto en el futuro inmediato: ser el próximo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa.

En el 2020 se le vence el periodo a José Carlos Álvarez Ortega. Esa responsabilidad no le es ajena al efímero funcionario de la administración del alcalde de Ahome, Billy Chapman, porque ya fungió como visitador de esa comisión en la zona norte en los tiempos de Juan José Ríos Estavillo, quien hoy es fiscal general del estado.

Ya se habla que Gil Ramírez, quien fue despedido de la Japama por ser gente de Luis Felipe Villegas, cesado por Chapman como gerente general de la paramunicipal, es impulsado por organizaciones de derechos humanos y civiles. De seguro no va a ser el único de Ahome que se va a aventar al ruedo.



Imprudencia. Un suspiro le duró a los jilgueros del alcalde Chapman las ganas de hacer pedazos a la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites. La campaña estaba siendo alentada por los principales funcionarios del gabinete municipal que filtraron el hecho con la evidente intención de afectar la imagen de ella.

Y es que agentes viales levantaron una infracción a la unidad asignada a ella por estacionarse en un lugar para personas discapacitadas en un centro comercial de la ciudad. Se habla que ya tenían todo preparado para dejarla mal parada, pero resulta que en ese momento ella no traía la camioneta, sino que la falta la cometió su agente de seguridad. Así, la mecha se les mojó y no tronó la pólvora a los quedabién de Chapman.



Cancelación. Por cierto, a los y las quedabién los apaciaguaron. Al trascendido de que organizaban una marcha de apoyo cuando llegara de vacaciones el alcalde Chapman, alguien les ordenó que se dejaran de esas cosas, que desactivaran el operativo que con anticipación pusieron en marcha con el fin de demostrar fuerza. Es decir, el acarreo quedó para otra ocasión de los funcionarios de primer nivel y operadoras expriistas al mejor postor.



Negación. A las cifras alarmantes que están ofreciendo las líderes de las rastreadoras sobre los desaparecidos en Ahome, las que mencionan que van 60 en lo que va del mes, el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Juan Fierro, sale con nimiedades. Que sólo hay reportes oficiales de dos y que ya están en sus casas. Con eso quiere minimizar la ola de levantones que en lo que va del mes se han producido en el municipio, principalmente en la ciudad.

No extraña esa postura de Fierro, porque ya había negado que grupos armados se pasean como Juan por su casa por las calles de la ciudad, aun cuando tenían informes que llegaban a antros para llevarse a uno que otro de esos lugares. Los únicos que no vieron las evidencias de la incursión de los grupos armados en la ciudad fueron Fierro y el director general de Seguridad Pública, Carlos Rodríguez. Chapman ni quiso hablar de ese tema.



Perdido. El que no le da la cara a los productores es el diputado federal morenista Iván Ayala Bobadilla, a quien calificaron de palero del presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso del presupuesto al campo. Quizás esa conducta sea porque no tiene argumentos para acotar esos señalamientos, ya que en un principio les prometió que el presupuesto para el campo se iba a modificar en su favor, pero al final votó como lo envió el primer mandatario que regateó los recursos a la agricultura comercial. En realidad, no es extraño que no les dé la cara a los productores porque desde que es diputado federal, Ayala Bobadilla anda en las nubes, en otro mundo.