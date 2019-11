Doble cara. Aparte de las críticas por irse de vacaciones cuando en repetidas ocasiones pidió permiso durante todo el año para ausentarse y que se esté viviendo un momento de tensión por la presencia de grupos armados, al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se le sumaron señalamientos de doble cara. Nadie ya se sorprende de su comportamiento porque es propia de su personalidad. Cuando en público se desgarra las vestiduras por los pobres de Ahome, chifleteando un día a los ricos y otro también, Chapman se da vida de rey.

Su doble discurso de nueva cuenta salió a relucir al ser balconeado realizando compras en un exclusivo centro comercial de Scottsdale, Arizona. ¿Dónde queda su discurso criticando a los ricos y a los de las administraciones pasadas, a quienes cuestiona por ir a esos lugares de primer mundo en Estados Unidos? ¿Por qué si se da golpes de pecho en defensa de los pobres, no tiene una vida ordinaria como estos? La incongruencia pues.



Declarado. Eso es lo que le echó en cara ayer el diputado local morenista Juan Ramón Torres Navarro. En la sesión de ayer, desde la tribuna del Congreso del Estado, Torres Navarro hizo un reclamo a Chapman por haber tomado vacaciones en momentos difíciles por los que pasa el municipio, principalmente en materia de seguridad. Es tanta la indignación por el desempeño que ha tenido el alcalde, que Torres Navarro ahí mismo la cantó: se va a sumar a quienes piden la salida de Chapman. En realidad, le ha movido el tapete al alcalde, pero desde las penumbras. Sin embargo, ahora ya lo hizo de manera abierta.



Reclamos. El secretario del Ayuntamiento de Ahome, Juan Fierro, podrá decir misa para minimizar el impacto que está teniendo la ola de ‘levantones’ en el municipio, pero el nivel de preocupación de la sociedad es a tal grado que hasta la regidora oficialista Socorro Calderón pidió una reunión con el alcalde Chapman en cuanto regrese de vacaciones para que rinda cuentas. Incluso, también refirió llamar a cuentas al director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Carlos Rodríguez Ponce. Ella se sumó a la posición de la regidora priista Génesis Pineda que mostró su preocupación por la ola de levantones, por lo que fue secundada por su compañero de bancada Raúl Cota Murillo, que exigió que el problema no se minimice como han tratado de hacerlo Fierro y el jefe de la policía.



El mérito. Por más que le han hecho la vida imposible para que no realice bien su trabajo, para que no le amarre las manos al alcalde Chapman y sus funcionarios, muy dados a dilapidar los recursos públicos, la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benítez, ha cosechado reconocimientos por su labor. Por ejemplo, ayer la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y la Comisión Parmenante de Contralores Estados-Federación le entregaron un reconocimiento. Se trata del mérito a las acciones en materia de contraloría social. Los resultados serían mucho mejor, pero el alcalde y sus colaboradores se han dedicado a torpedearla, a ponerle trabas. Saben que si Valenzuela Benítez los trae a raya con recursos limitados, si le dan lo que pide no iban a maniobrar para lo que todo mundo ya sabe lo que hacen.



Albazo. Algunas cartas para la alcaldía de Ahome ya las aventó el presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega. Se trata de perfiles ciudadanos: el presidente de Coparmex, Jorge López Valencia; Luis Felipe Villegas, activista social, y a Carmelita Balcázar, del Movimiento Pro Familia. A los panistas ahomenses les cayó de sorpresa el albazo de su líder estatal, pero se habla que está actuando con mucho tiempo de anticipación porque los de enfrente andan en las mismas.