Desempolvarse. Oportuno o precipitado, el hecho de que el presidente del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, haya destapado a tres personajes ciudadanos a los que le tienen puesta la mirada para la candidatura a la alcaldía de Ahome cumplió su objetivo: desempolvar a los panistas e ir perfilando a sus cartas de manera anticipada a la sociedad ahomense.

Algunos dicen que la revelación de Estrada Vega tiene su lógica, porque el blanquiazul prácticamente está borrado del mapa, y adelantar los tiempos le puede dar margen de posicionamiento, de revivir.

La reacción interna fue en dos sentidos: desfavorable porque algunos panistas lo tomaron como un desplazamiento, pero otros no ven del todo mal a los que le dio juego el líder estatal: Jorge López Valencia, Luis Felipe Villegas y Carmen Balcázar. Lo fuerte es cuando se dé la discusión interna, pero unos no le tomaron mucha importancia al rechazo público expresado por el excandidato a la alcaldía Miguel Ángel Camacho porque este no tiene llenadera. Y es que quiere volver a ser candidato. Al exterior, no se desdeñaron las propuestas ciudadanas.



Lastre. A los morenistas de Ahome no les queda de otra más que organizarse para no pasar la vergüenza de perder las elecciones en el 2021 por las pifias constantes que comete todos los días el alcalde Guillermo “Billy” Chapman. La mayoría de Morena sabe que el presidente ahomense constituye una losa pesada para el partido, por lo que ya tomaron las primeras acciones para estructurarse.

Tomás Aguayo Acosta, delegado estatal de Morena, presidió ayer una reunión con el morenismo para irse preparando con estructura que dé el ancho en las próximas elecciones. Es tanta la desconfianza en Chapman que los morenistas van por su lado porque hasta consideran que el alcalde los puede empinar o dejar colgado de la brocha a la hora de la verdad. Es más, ya algunos líderes y operadores se le van a atravesar porque Chapman quiere ser candidato de Morena a la gubernatura. Se vale soñar.



Acción directa. Como ni de una forma u otra lograron que se les pagara, los productores de trigo del Valle del Carrizo optaron por la vía directa: mañana empezarán a sacar la producción de las bodegas de Multigranos en Estación Francisco, las cuales las tienen tomada. Ya tienen todo el operativo para hacerlo ante la nula señal del empresario Carlos Ramírez de pagarles la cosecha que le entregaron hace siete meses. Este se ha comprometido con ellos y con los altos funcionarios del Gobierno estatal, entre ellos el propio secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, y el de Agricultura, Manuel Tarriba, de pagarles en diferentes fechas, pero no ha cumplido. Ante eso, van a sacar la producción de trigo y alguien va a quedar volando por la “viveza” del empresario que, a como se ha portado, no le interesa los problemas en que metió a los productores.



Desfiguros. Con nada en concreto para ayudar a los precaristas salieron muy bravos la diputada local morenista de Ahome, Rosa Inés López Castro, y los regidores del PAN, Alfonso Pinto, y el petista Raymundo Simons, para enfrentar a los líderes de los precaristas, entre ellos César del Pardo, que antier bloquearon las calles Degollado y Cuauhtémoc frente a Palacio Municipal. Si así salieran para ayudar a los solicitantes de viviendas, otra cosa fuera para estos.

El único propósito de López Castro, Pinto y Simons fue cobrarse la afrenta de la osadía de los líderes de los precaristas que dejaron en ridículo al alcalde Chapman. Con ese cuento que el apoyo de vivienda se lo darán directamente a los beneficiados, quieren la diputada y los regidores espantar con el petate del muerto. ¿Pero cuándo se los darán? No saben, y lo peor es que ni programa tienen. Para qué tanto protagonismo y desfiguros, pues.