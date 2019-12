Protagonismo. Ávido de reflectores, más que de la demanda en sí, el exsenador panista Francisco Salvador López Brito reapareció como nadie se lo imaginaba: en una marcha por las calles de la ciudad para exigir paz y seguridad en Ahome y el país. En realidad, esta manifestación de quienes fueron marginados del poder en la elección del 2018 fue para desacreditar al nuevo Gobierno morenista del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se sumaron a la protesta nacional, mientras que López Obrador rendía su informe a una multitud en el Zócalo de la Ciudad de México. López Brito, entre otros panistas, se puso a tono con quienes cuando están en el poder lo defienden, aun cuando comentan cada burrada en contra de la sociedad, pero cuando son oposición hacen lo que hicieron ayer.



Las primeras. La realidad de la inseguridad en Ahome está golpeando en la cara al secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro, que la semana pasada salió a defenderse de los ataques de que abundaban las desapariciones de jóvenes. Para esto recurrió a que solo había dos denuncias en ese sentido, pero que los desaparecidos ya estaban en sus casas.

Esto lo hizo porque las líderes de las rastreadoras estaban alarmadas por el número de levantones en el mes de noviembre. Algunos manejaron que llegaba hasta 60. Como no había denuncias, Fierro no daba validez a ese fenómeno, como no le dio a la incursión de comandos armados que se pasearon por las calles de la ciudad.

Pues no tardó mucho para que ciudadanos empezaran a pasar por la Fiscalía General del Estado para denunciar la desaparición de sus familiares. Ya la Fiscalía hizo pública la desaparición de cuatro jovencitas.



Proyecto. Después de un año de tener un perfil bajo, ya algunos sacaron cuentas del motivo por el cual la diputada local morenista Rosa Inés López Castro anda más activa que nunca. Ahora sí da la cara aunque sea en batallas perdidas en sus argumentaciones, como el caso de la manifestación de los precaristas en Los Mochis.

Dicen que López Castro se puso las pilas porque le late el corazón con eso del proyecto de municipalización de Juan José Ríos, que ya se le está dando curso en el Congreso del Estado. No son pocos los que aseguran que ¡quiere ser la primera alcaldesa! Bueno, si es que es candidata de Morena y si gana la elección.



Oportunidad. Como no queriendo la cosa, el proyecto de municipalización de Juan José Ríos se le empezó a meter por los ojos a los que andan en el proyecto del subsecretario de Planeación y Vinculación de la Sedeso, Marco Antonio Osuna Moreno. Como ya ven que las señales no son para él por la candidatura priista a la alcaldía de Ahome, voltearon para ese proyecto. Esto porque Osuna Moreno tiene ascendencia en esa sindicatura, que es muy posible que se convierta en municipio, de acuerdo con el interés que le han puesto los diputados morenistas. Pues si Osuna Moreno está empecinado a ser candidato a alcalde, ahí se le va a abrir una oportunidad. Ya lo mencionan como la carta priista.



Arrancan. Como todo mundo anda acelerado, los morenistas en El Fuerte no se quedaron atrás para ir perfilando a sus “gallos” para la alcaldía. La visita del delegado de Morena en Sinaloa, Tomás Aguayo Acosta, los movió aún más. Las cartas son Aureliano Urías, Gildardo Leyva y Víctor Manuel “Semas” Sarmiento. A Urías ya no le ven la vitalidad y dicen que como ya tuvo su oportunidad, debe darle el espacio a otro. En tanto a Leyva, se le ven muy pocas posibilidades, porque la coordinadora de la fracción morenista en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez, lo puede vetar. Y el Semas es cartucho quemado. Lo de chango mecatero es mortal para su imagen.