Palabrería. La credibilidad del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, quedó por los suelos tras irse furibundo en contra de los medios de comunicación en cuanto regresó de vacaciones. Lo que pasa es que muchos ubicaron ese discurso desentonado en puro protagonismo y tender una cortina de humo para lavarse las manos por su incapacidad de resolver los problemas de los ahomenses.

El culpar a los medios de comunicación de obstaculizar el desarrollo de Ahome causó risa en algunos, pero en lo que Chapman está quedando en entredicho de nuevo es que acusa que los medios se robaron el dinero del erario público.

¿Si el alcalde se jacta de ser probo porqué no acredita con sustancia esa acusación?. ¿Porqué no a acudido al ministerio público para denunciar y comprobar ese robo?. Algunos señalan que Chapman ya no sabe ni de lo que habla. El efecto que quiso tener con ese nuevo pasaje discursivo no le cuajó.



Cuestionamiento. El presidente del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, Jesús Valdés, estuvo en Ahome. Lo recorrió para terminar cuestionando al gobierno de Chapman sobre la aplicación de los recursos, ya que vio mucho atraso que no concuerda con el discurso del alcalde. Valdés le puso cascabel al gato.



Otra vez. No pasaron muchos días para que el exdiputado local y excandidato a la alcaldía de Ahome, Miguel Ángel Camacho, se abriera de capa tras el destape que hizo el presidente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, de personajes ciudadanos para la presidencia municipal: El presidente de Coparmex, Jorge López Valencia; el activista social Luis Felipe Villegas y Carmen Balcázar, quienes están más puestos que un calcetín.

La respuesta de Camacho, “Mi Líder”, fue una rabieta, pero como vio que no obtenía nada con ello empezó su activismo para volver a ser ¡candidato a la alcaldía!. En las redes sociales lanzó una campaña para el 2021. Lo que le cuestionan a Camacho es que había sugerido que ya no iba a buscar candidaturas y le iba a dar oportunidad a otros, pero de repente cambió de opinión. Unos lo validan, pero otros le echan en cara que “ya chole”.



De fiesta. Dicen que la que anda muy contenta es la rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México, María Guadalupe Ibarra Ceceña. En principio porque ya está segura de que va a cumplir su periodo en la rectoría en virtud de que asi quedó estipulado en la nueva ley tras que hubo voces que pedían que al cambiar de UAIS y a UAIM se nombrara a un nuevo rector. Supo moverse para permanecer en el cargo. Además, mañana encabezará el inicio de los festejos del 18 aniversario de la institución con la presencia ni más ni menos del gobernador Quirino Ordaz Coppel que participará en el desfile por las calles de Mochicahui. De manteles largos pues.



No le aflojan. Los productores del Valle del Carrizo no se rindieron tras que un convoy de elementos preventivos les impidió recuperar de las bodegas su cosecha de trigo que le entregaron al dueño de la empresa Multigranos, Carlos Ramírez, porque no se las paga desde hace siete meses. Ya tomaron las oficinas y bodegas de la empresa, bloquearon la carretera Internacional, dialogaron con el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, el de Agricultura, Manuel Tarriba, y otros, pero el empresario no cumple con el pago. Tras que vieron frustradas sus intenciones de sacar el trigo de las bodegas, ayer el dirigente de los cenecistas en el Valle del Carrizo, Aristeo Verdugo, anunció que se plantarán y bloquearán los negocios que tiene el empresario y su familia. Deverás que los trigueros están decididos a todo para lograr el pago, ya que ellos están endeudados con la banca que no les quiere dar el crédito para sembrar en este ciclo agrícola.