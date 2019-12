Golpe político. Respaldada por los integrantes de su bancada, la diputada federal de Morena Yadira Marcos participó ayer en la sesión de la Cámara de Diputados para exhortar al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, sus funcionarios y regidores a que acaten la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que los encontró culpables de violencia política en razón de género en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites.

Desde su curul, de pie, al igual que los otros diputados federales, Marcos los conminó a dejar a esta realizar las labores de su cargo, como lo mandata la resolución. Así, la coordinadora de los diputados federales morenistas de Sinaloa hizo el llamado a Chapman y compañía a que le ofrezcan una disculpa pública a Valenzuela Benites.

No es cualquier cosa que los diputados federales respalden a la síndica procuradora y que la Cámara de Diputados haya sido la caja de resonancia de la sentencia.



La estrategia. Dicen que el que entró en acción ante la turbulencia en que se metió el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, tras la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, es el superasesor Moisés Cadena, a quien ayer vieron junto con el director jurídico de la comuna Jonathan Gutiérrez Palomares en las oficinas del Tribunal Colegiado de Circuito en Mazatlán.

Cadena, quien fungió como director de Fiscalización del Gobierno estatal de Veracruz del entonces gobernador Javier Duarte, hoy detenido por su estela de corrupción, es el que se puso al frente de la estrategia de defensa de Chapman. Cuando Cadena y Gutiérrez fueron vistos por abogados mochitenses, se pusieron nerviosos, señal de que traían maldad.

Algunos ubicaron que la estrategia es que los magistrados resuelvan los recursos de revisión que interpuso la síndica procuradora tras perder los amparos a los que recurrió para combatir acciones de Chapman con el fin de tener ese elemento para echar abajo la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

No faltó quien señalara que ya se sabe cómo se las gastan en ese Tribunal. Y parece que ayer Cadena y Gutiérrez empezaron ese camino.



La pesadilla. Aunque no quiso ahondar porque el tema lo altera, el alcalde Chapman salió con que no se compraron las ambulancias, sino que se arrendaron, como si eso no lo supieran los ahomenses; y que el costo es para todo, que es lo que le rebotó a sus opositores y a los diputados locales.

Pues algo tenía que decir, pero no convence a nadie, aun cuando hagan el menjurje para salir al paso en la auditoría que tiene sobre el caso la Auditoría Superior del Estado. Esto porque nadie desde un principio dio crédito a que dos horas después de darse el fallo de la empresa ganadora de la licitación las ambulancias ya estaban en la explanada de Palacio Municipal rotuladas y equipadas. Ni la despistaron, ni siquiera en la forma.



Aguas. En pleno festejo del 18 aniversario de la Universidad Autónoma Indígena de México, que encabezó en Mochicahui la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña y el gobernador Quirino Ordaz, el egresado de esa institución Gabino Lázaro anunció que va a ampararse contra la nueva ley que echó abajo el nombre de Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa y regresar el de la UAIM. O sea, va contra lo aprobado por los diputados locales, y no precisamente por el cambio de nombre, sino por los otros puntos señalados en la nueva ley orgánica de la institución, porque salió peor el remedio que la enfermedad. Muchos podrían decir que el anuncio no tiene sustancia, pero porque no saben que Gabino Lázaro es el que promovió el juicio de inconstitucionalidad y lo ganó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la nueva ley, pero a decir de él no como quedó. Entonces va al pleito legal de nuevo.