Incumplimiento. Una pésima señal envió ayer el secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, al señalar que no tenían la capacidad de darle protección a la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites por falta de agentes tras la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que sentenció al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, por violencia político en razón de género.

Así, Castañeda Camarillo es el primero que va a incumplir la sentencia del tribunal porque este en uno de los puntos le ordena estar al pendiente de la funcionaria hasta que no corra ningún riesgo.

Muchos dicen que Valenzuela Benites tiene razón en solicitar seguridad porque a Chapman lo consideran de perfil emocional inestable. La conducta irregular está más que comprobada. La propia síndica procuradora lo acusó de amenazas de muerte al inicio de la administración, cuando la quiso someter a su voluntad.

Además, hay hechos de intimidación a sus colaboradores que ha provocado que algunos hayan renunciado. Si alguien necesita el apoyo del estado esa es en estos momentos la síndica procuradora.



Inevitable. Por más que quieran, los diputados locales no podrán sacarle la vuelta al caso de la síndica procuradora Angelina Valenzuela. En principio, la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa los vincula, por lo que tienen que actuar tras la sentencia de encontrar responsable de violencia política en razón de género y acoso laboral al alcalde Chapman. Algunos dicen que con eso la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado tiene suficiente para dictaminar la procedencia del juicio político, lo que desecharon cuando los líderes de los colectivos sociales ahomenses interpusieron la solicitud para ese efecto con el argumento del caso de Valenzuela y otros muchos más. Por eso, cuando desecharon la solicitud todo mundo sacó en conclusión que los diputados de esa comisión actuaron por consigna política. Aparte de que el TEES los vincula, los líderes de los colectivos volverán a solicitar el juicio político. De esa manera, los legisladores no tienen escapatoria.



Lógico. Sin mayor discusión, Ramón Palafox Fierro se alzó con el triunfo en la elección del nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Ahome. Martín Acosta Ochoa quedó muy lejos. No hubo ni alegata porque los números fueron contundentes: 463 votos de Palafox contra 263 de Acosta. El resultado no sorprendió a nadie porque Acosta Ochoa estuvo muy mal asesorado, con estrategias equivocadas que aplicaron quienes lo apoyaban, principalmente el alcalde Chapman.

El líder de la organización sindical, Daniel Moreno, se los comió vivos. Se da el lujo de salir ganándole los pleitos al alcalde, como la reinstalación de trabajadores despedidos y rematando con dejar heredero en el liderazgo de la organización para coraje de los “bufones” de Chapman.



Otra promesa. De nueva cuenta, dicen que los productores del Valle del Carrizo tienen la palabra del secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, de que en menos de un mes se les va a pagar la cosecha que le entregaron a la empresa Multigranos que va para los ocho meses sin liquidárselas.

Eso es lo que los líderes de los productores, que han hecho de todo para presionar con el fin de que el dueño de la empresa Carlos Ramírez les pague la producción de trigo, lograron en la reunión que tuvieron con Gómez Flores y sus más cercanos colaboradores. ¿Cómo le va a hacer? Ni los líderes ni los productores lo saben, pero de nueva cuenta confían en él. Eso sí: si en ese tiempo no se les paga los líderes y trigueros volverán a la carga sin tregua.