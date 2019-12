Agazapados. Contrario a lo que piden los ahomenses, los diputados locales de Morena en Ahome duermen el sueño de los justos tras la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que encontró culpable al alcalde Guillermo “Billy” Chapman de violencia política en razón de género y acoso laboral en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites. Jesús Palestino Carrera, Cecilia Covarrubias y Rosa Inés López Castro no han dado la cara para fijar su posicionamiento en torno al caso. El único es Juan Ramón Torres Navarro que aprovecha la recta con el fin de “tronar” a Chapman, pero falta que se suba a la tribuna del Congreso del Estado para abordar el tema. Nadie espera que Covarrubias lo haga porque es afín a Chapman por razones que apenas ellos saben. Sin embargo, los ahomenses esperan que los diputados de la tierra de la síndica procuradora saquen la casta en el caso.

La causa. La derrota de Martín Acosta Ochoa en su aspiración por la secretaría general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Ahome en sí no es de él, sino del alcalde Guillermo “Billy” Chapman que no gana una en el fin de año. Entre este y quienes se erigieron en sus asesores llevaron a Acosta Ochoa a un camino sin retorno pese a que muchos trabajadores lo veían bien, pero los hizo cambiar el sentido del voto por la conducta altiva de algunos que lo apoyaban y las estrategias erróneas que aplicaron. Por ejemplo, eso de que el alcalde retardara pactar el contrato colectivo fue el colmo. Esa situación la aprovechó Daniel Moreno, el líder sindical, para apuntalar a su gallo, Ramón Palafox, a quien mandó negociar sin que Chapman tuviera la voluntad de llegar a un acuerdo. Pero Palafox se fajó los pantalones, lo que ganó más adeptos. La tirada era que ocurriera lo contrario, pero tuvo efecto al revés.

Corto. Una tomada de pelo es como consideraron los choicenses el ajuste de su gabinete que hizo el alcalde Omar Gill Santini. Las expectativas creadas no fueron cumplidas, por lo que fue más el desengaño y desilusión. El razonamiento generalizado es que Gill Santini tenía para más, pero se quedó corto con remover a Jesús Arturo Martínez como oficial mayor. Entró en su lugar Sarahí Serrano. Además, le dio las gracias al asesor jurídico Enrique Osornio. En la práctica, solo se fue este porque Martínez salió como oficial mayor, pero para irse a otra responsabilidad de menor jerarquía en la comuna, pero al fin y al cabo seguirá en la nómina oficial. Así, algunos consideraron la medida como “atole con el dedo” a los choicenses que ven “aviadores” y nepotismo en las entrañas de la comuna que Gill Santini no quiere extirpar aunque desgasten su imagen.

Propio de la fecha. Como no queriendo la cosa, el coordinador de Sinaloa y Sonora del sindicato de electricistas, Domingo “Mingo” Vázquez, levanta pasiones con lo que hace. Por ejemplo, fue muy comentado el hecho de que a los representantes de los medios de comunicación del área deportiva les haya ofrecido un desayuno navideño en conocido restaurante. Con él estuvo el regidor petista Raymundo Simons que, dicen, en los últimos días se le ha visto mucho con el director del Deporte, Felipe Juárez. Se habla que la presencia de Simons en el desayuno navideño manda el mensaje de que el Partido del Trabajo está con Vázquez en sus aspiraciones por la alcaldía.

Choteados. Por más que se quiso resaltar, el premio que recibió la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, no alcanzó lo esperado. Y es que los fortenses no le encontraron la razón para que la Federación Nacional de Municipios de México le entregara el Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral de Sinaloa 2019. No le lució.