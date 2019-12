Obra chafa. La defensa que hizo la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome de la obra del colector en el bulevar Centenario entre Degollado y Zapata, en la colonia Anáhuac, fue balín. A nadie convenció el argumento que esgrimió para introducir unos “tubitos” para la salida de las aguas residuales.

En principio, no calmó la inconformidad de los vecinos de ese asentamiento y, por el contrario, agudizó el malestar porque les quieren ver la cara con esa explicación que dieron para meter esos tubos que parecen “popotes”. Es más, el caso levantó el interés de los líderes de la sociedad civil que al revisar la obra en proceso llegaron a la conclusión que va a ser ineficiente y de mala calidad.

Por ejemplo, Hernán García, director del Instituto de Capacitación de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, señaló que la obra ni va a tener eficiencia ni durabilidad porque los tubos los redujeron a 8 pulgadas para reducir el costo. E incluso expuso que es de mala calidad porque le metieron gravón y no arena fina para la cama de soporte para la tubería. Eso es lo que se hace en el gobierno del alcalde Guillermo “Billy” Chapman.



Queja formal. El caso de esa obra activó a los dirigentes de la organización civil “Por un Mochis Mejor”. Héctor Hallal Zepeda, uno de los líderes, planteó que la obra es de mala calidad. En pocas palabras, es una verdadera estafa. Sin embargo, Hallal Zepeda no se va a quedar a ese nivel de señalar el engaño sino que van a interponer las quejas formales para que se rectifique con esa obra que se suponía iba a resolver el problema del drenaje sanitario y, en cierta forma, el pluvial.

El dirigente social es uno de los que le ha machacado a este problema para su solución, pero no de esa manera. Habría que preguntarse de quién fue la idea de meter tubería de bajo costo para saber si los recursos destinados para la obra van a parar a sus bolsillos. No es para pensar otra cosa.



Por adelantado. Dicen que los líderes de los empresarios siguen de blanco de ataques del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Se calcula que eso será el próximo lunes, en otro Lunes Cívico. Y es que primero atacó a los medios de comunicación de ser los responsables de que no haya progreso y desarrollo en Ahome; el pasado lunes a los políticos del PRI y el PAN, y algunos, como conocen su conducta predecible, consideran que el próximo inicio de semana le toca a los líderes de las organizaciones empresariales. Y así se la va a llevar Chapman todo el trienio: victimizándose para justificar la falta de resultados.



La carta. Con compromiso amarrado o no, el comisionado del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez, ya mostró su carta para la alcaldía de Ahome en el 2021: Domingo “Mingo” Vázquez, líder de los electricistas. La lectura es que cuando menos hay el acercamiento, ya que Alcántara Martínez vino a Los Mochis y se reunió con los regidores de ese partido, con el director del Deporte en Ahome, Felipe Juárez, y “Mingo” Vázquez. El mensaje está más que claro.



Agandalle. Aprovechando el despegue que se va a dar en la zona del estadio Gonzalo Villalobos, en San Blas, El Fuerte, el cual se está rehabilitando por órdenes del gobernador Quirino Ordaz, a petición del exregidor José Luis Lachica, el comisariado ejidal de Macoyahui, Rosario Soto, está vendiendo terrenos a particulares.

El problema es que agarran de más, hasta de la banqueta ya se apoderaron. Los vecinos de la rielera población están muy enojados con Ernesto Moreno, responsable de Obras Públicas de la sindicatura, y con el propio síndico Carlos Vega que se hace el desentendido porque está ocupado más en haciendo bailes de especulación. ¿Habrá alguien que ponga orden y se respete los terrenos del estadio?