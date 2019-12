Cae de la gracia. Como era de esperarse, la mayoría de los ahomenses vieron un buen signo de los diputados locales, sobre todo de los morenistas, de “ajustar” al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, por su resistencia a cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que lo encontró responsable de violencia política en razón de género y acoso laboral en contra de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites.

Los mensajes que enviaron desde tribuna del Congreso del Estado los legisladores morenistas de Ahome, Cecilia Covarrubias y Juan Ramón Torres, además de otros, indican que Chapman cayó de la gracia del poder que lo ha mantenido a flote. Sin embargo, algunos aseguran que los legisladores están actuando en forma tardía porque el alcalde ya había interpuesto el recurso de revisión en la Sala Regional del Tribunal Electoral.

Lo que muchos aspiran es que los legisladores tomen el caso de la síndica procuradora para abrirle juicio político al alcalde, ya que en la resolución del TEES se les vincula para las acciones que consideren pertinentes. Y por casos de escándalo no van a parar porque hay hasta para tirar para arriba.



Beneficiados. Los que andan retecontentos son los priistas por la actitud de los alcaldes morenistas en los principales municipios de Sinaloa que ha provocado el rechazo de la mayoría de sus gobernados. De un modo u otro, la soberbia y otras conductas reprobables, como la que asume un día sí y otro también el alcalde ahomense Chapman, le ha afectado como partido a Morena.

Algunos morenistas lo tienen bien claro desde hace mucho y otros se están desengañando que los alcaldes no rectificaron ni lo harán y pueden ser factor de derrota en el 2021. Los priistas no querían exteriorizar eso para no alertarlos, pero en la gira que hizo este fin de semana por Ahome, Sergio Jacobo, coordinador de los diputados locales priistas en Sinaloa, admitió que la actitud de los alcaldes morenistas les favorece.



Ver para creer. Por cierto, ya nadie supo si el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos, habló en serio o en forma sarcástica en el caso del exsecretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros. En su visita a Ahome este fin de semana, Valdés Palazuelos dijo que lo están esperando tras recordar que se fue del partido, regresó y se volvió a ir. Por su dicho, como que no se convence que haya firmado con Redes Sociales Progresistas. Al ver la postura del líder priista, algunos comentaron que en un descuido Vargas Landeros regresa y hasta lo hacen candidato priista.



El reencuentro. Para rememorar tiempos idos, Arturo Duarte García hizo su posada con quienes gobernó en su trienio como alcalde de Ahome. No estuvieron todos, pero sí la mayoría. Fotos del reencuentro circularon a diestra y siniestra de manera intencional para levantar pasiones. Las versiones de la naturaleza del reencuentro fueron diversas, como la que Duarte García lo que busca es protagonismo para el 2021.

Dicen que aprovechando las fiestas decembrinas empezó su periplo para mandar el mensaje de que genera unidad y que tiene gente, pero quienes conocen la realidad de su entorno señalan que eso es solo en el papel. Es decir, no genera unidad, no tiene estructura y ni buena percepción. Con esto o sin esto, lo que se sabe es que Duarte García va por la diputación federal.



En aprietos. El presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, no haya cómo hacerle para calmar los ánimos de algunos que están adelantando los tiempos para las candidaturas para el 2021. Uno de ellos es el exdiputado local Miguel Ángel Camacho, que quiere la de la alcaldía. Dicen que este no tiene la culpa sino el presidente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada, que destapó a algunos externos.