Coto de poder. Algunos ya tienen una explicación del desdén que le hizo la senadora morenista Imelda Castro Castro a la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, cuando esta acudió al Senado de la República para pedir el apoyo ante la embestida del alcalde Chapman en su contra.

Muchos no encontraban el motivo porque se les hacía raro que siendo de Morena y mujer, Castro Castro no le diera su respaldo de manera decisiva. Pero ya se sabe que el mutis de la senadora es porque Chapman le dio su parcela de poder: la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental. Ahí, anidan su gente empezando por la titular Juana Minerva Vázquez, Rosendo Cevallos, Octaviano Moya, entre otros. Por mantener sus cotos de poder son capaces de todo. Esa es la técnica que tiene Chapman para el control aunque ya se le está agotando porque algunos ya entendieron que es indefendible.



Ni la amuelan. Patética es la escena que prefabricó Rosario Buelna Beltrán, secretario particular del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, para salir en defensa de este. Erigiéndose en líder del partido Morena, Buelna Beltrán hizo el ridículo por su conflicto de intereses.

Nadie vio bien que autoproclamándose líder de ese partido saliera, en una conferencia, abogando por Chapman tras la andanada de críticas que le lanzaron los diputados locales y los líderes de ese instituto político en Ahome por el caso de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, a quien se resiste pedirle una disculpa por la violencia política en razón de género y acoso laboral, como lo mandata la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

Como no hay nadie quien lo defienda, Chapman tuvo que echar mano de Buelna Beltrán, a quien acaba de nombrar su secretario particular y a quien le está cobrando la factura. ¿Quién le va a tomar seriedad a Buelna Beltrán? Se volaron la barda con esa estrategia fallida.



Cascarita M. El senador priista Mario Zamora Gastélum jugó una “cascarita” de basquetbol con los internos del penal de Felipe Ángeles, a donde llevó material deportivo. También llevó camisas con la letra M con la que jugaron. Unas rojas y otras azules. En un video que subió a las redes sociales, Zamora Gastélum califica ese momento como una “superexperiencia”. Los internos han sido muy visitados en los últimos días por los políticos. Hace días la presidenta del DIF en Ahome, Mayeli Rangel Vázquez, rindió su informe de labores en ese lugar.



No cambian. Cuando menos para la zona norte, los panistas no tuvieron la voluntad de dar un cambio radical en la elección para consejeros estatales. Esa era la voluntad de las bases del albiazul, pero esa oportunidad se perdió porque siguió prevaleciendo las concesiones a los grupos. Por ejemplo, se ratificó para tres años más para consejeras a las ahomenses Irma Cota Soto y María de la Luz Ramírez Rodríguez. O sea, fueron reelectas. La novedad es que Emilio Almeida Urías ganó la elección. En Choix siguió como consejero estatal Juan Carlos Estrada Vega, Camerina Reyes Soto y Lidia Villalba Cota. De los 90 consejeros estatales muy pocos fueron electos del norte de la entidad. A los ya mencionados se les suma Silvia Haro Armenta y Lizbeth Zulema Vargas Estrada.



Intervención. Un supervisor estatal de la obra de rehabilitación del estadio Gonzalo Villalobos, en San Blas, El Fuerte, ya se dio cuenta de la construcción irregular que se hace de un negocio en terrenos del inmueble. El fin de semana estuvo en el lugar y se puso al tanto del problema que no ha querido solucionar el síndico Carlos Vega ni la alcaldesa Nubia Ramos porque la construcción no se ha detenido pese a que invade el terreno. Y eso que la obra fue ordenada por el gobernador Quirino Ordaz. Ni eso resuelven.