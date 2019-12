Hasta los de casa. Cuando escucharon el discurso del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, muchos se remitieron al dicho popular de que cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde. Y es que ayer en el acto del Lunes Cívico, Chapman arremetió contra el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por no canalizar los recursos suficientes para la educación.

Algunos creyeron que le tocaba a los líderes de los empresarios la embestida discursiva del alcalde después de haber tronado contra los medios de comunicación y los políticos del PRI y PAN, a quienes responsabilizó de obstaculizar el desarrollo y progreso del municipio.

Pero no, ahora este lunes se fue contra López Obrador, lo que le generó más críticas que nunca. ¿Por qué arremetió contra el presidente? Bueno, cuando le conviene, Chapman se desvive con él, pero cuando no, lo desdeña sin reparar que ganó por él.



No sirvió de nada. La postura del alcalde Chapman dio al traste con el mensaje que dio Rosario Buelna Beltrán, su secretario particular, en una conferencia de fin de semana. Buelna Beltrán embonó el apoyo al presidente López Obrador con el del alcalde.

En realidad, su intención fue poner a salvo a Chapman de la andanada de todo mundo por sus desvaríos, pero colgándose de la imagen de López Obrador. Aunado a que el propio alcalde torpedeó la política educativa de López Obrador, Buelna Beltrán quedó atrapado en el hecho de que manifieste que la militancia morenista siempre le ha dado el apoyo a Chapman, lo que solo existe en su mente.

Todas las corrientes de Morena en Ahome están en su contra, salvo la que Buelna Beltrán dice encabezar, pero de manera marginal. Dicen que lo hecho por el secretario particular de Chapman, que habló como líder de Morena, provocó malestar en el coordinador municipal de ese partido, José Borunda. Lo que queda en evidencia es que Chapman y su gente se tropiezan entre ellos mismos.



Endeudados. El que les sacó los trapitos a la administración del alcalde Chapman es el presidente de Canacintra Los Mochis, Eury Valle. Según los datos que tiene, tanto el Ayuntamiento como Japama han incrementado su deuda en forma exponencial sin que se resuelvan los problemas de la sociedad.

Valle identifica ese problema al hecho de que no se están administrando en forma adecuada los recursos que aumentaron por la recaudación que se obtuvo en el primer año. Por ejemplo, la Japama recibió una deuda de 140 millones de pesos y en el primer año ya subió a 170 millones de pesos. Lo más lamentable es que todo sigue igual.



Fondeados. Dicen que los diputados ahomenses Jesús Palestino, Juan Ramón Torres, Cecilia Covarrubias y Rosa Inés López Castro andan como querían: bien fondeados de dinero porque ya se les asignó el aguinaldo de 154 mil pesos a cada uno. Con esto van a tener una muy buena Navidad y Año Nuevo, que, dicen algunos, les va a motivar para seguir insistiendo en que les reasignen el rubro por gestión social y más viáticos por ser foráneos. O sea, quieren más dinero cada mes. ¿Lo desquitan?



Va de nuevo. A la que exhibieron de nueva cuenta fue a la directora del Conalep, Deisy Judith Ayala Valenzuela. Lo que pasa es que la exregidora priista acudió en horas laborales al evento que tuvo el gobernador Quirino Ordaz Coppel en el Teatro Ingenio, en donde puso en marcha el programa Muévete Chilo, un sistema de bicicletas públicas.

Algunos sacaron en conclusión que Ayala Valenzuela abandonó sus obligaciones en la institución educativa para muestrearse con Ordaz Coppel. La quedadera de bien, pues. No es la primera vez que hasta saca a alumnos para actos oficiales, como ocurrió en uno de Chapman en el bulevar Zacatecas.