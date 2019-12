Por los suelos. La realidad del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se reflejó en una encuesta realizada por la empresa Massive Caller para un medio de comunicación de la capital de la República: aparece dentro de los diez alcaldes peor evaluados del país.

Chapman resultó dentro de esos diez presidentes municipales con menor índice de confianza y el de menor aprobación. La encuesta está recién realizada y publicada y empezó a circular con profusión causando taquicardía entre los incondicionales interesados de Chapman.

El hecho de que el alcalde ahomense aparezca por los suelos no es novedad, ya que otras encuestas han tenido el mismo resultado.

Esto no es casualidad porque Chapman se ha ganado a pulso el rechazo de los ahomenses por su actitud soberbia, autoritaria, de confrontación y ejercer una política del derroche de los recursos públicos. Además, lo peor es que no resuelve los problemas de la sociedad.



El revire. Con todo se fue el líder de uno de los grupos de Morena en Ahome, Lucio Tarín, en contra del alcalde Guillermo “Billy” Chapman y sus colaboradores, especialmente su secretario particular Rosario Buelna Beltrán.

No pasó mucho tiempo de que Buelna Beltrán, transformándose de funcionario de primer nivel del alcalde a líder morenista para salir en defensa de “su jefe” para que Tarín le cargara la mano. En principio, aseguró que el alcalde Chapman está trabajando para desprestigiar a Morena con el fin de favorecer a los priistas en el proceso electoral de 2021.

Algunos dicen que no está descabellado ese señalamiento y más cuando el alcalde en el Lunes Cívico criticó al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a Buelna Beltrán lo acusó de servil y dócil con tal de no perder su empleo y hace lo que quiere Chapman. O sea, el protagonismo del secretario particular del alcalde no sirvió de nada. Por el contrario, le resultó peor.



De pena ajena. El que se enredó más que un trompo es el gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Guillermo Blake Serrano, al salir a refutar los señalamientos del presidente de la Canacintra en Los Mochis, Eury Valle.

Y es que este acusó que la Japama incrementaba su deuda sin que los problemas se resolvieran, por lo que considera que no se estaba haciendo buen uso del manejo de los recursos. Valle, consejero de Japama, dio la cifra de que esta administración de la paramunicipal recibió una deuda de 140 millones de pesos y que ahora la tenía en 170 millones de pesos.

Blake salió a desmentir que no había subido, pero cuando él mismo reveló que la deuda la habían recibido en 160 millones de pesos y que ahora estaba en 180 millones de pesos, ya no supo cómo explicar que no había un incremento de deuda. ¿Y los 20 millones de pesos de aumento entonces que es? Para vergüenzas nadie les gana.



Cooptación. Con bombo y platillo la administración chapmista entregó la rehabilitación del Monumento a la Libertad de Expresión tras ser vandalizado por quién sabe quién. Eso fue aprovechado por los funcionarios municipales del área para refrendar el respeto a la libertad de expresión.

Sin embargo, esto es solo en el discurso porque el principal enemigo de los periodistas es el alcalde Chapman. Claro, de aquellos que no le rinden pleitesía y cumplen con su deber en forma independiente. Pero aquellos que están en la nómina, aprovecharon la oportunidad para hablar lindeces de Chapman y su administración solo porque arreglaron el lugar.



En problemas. El director del Icatsin, Francisco Frías Castro, no sale de una cuando se mete en otra. El personal tiene otro paro laboral estatal por no recibir respuesta a su pliego petitorio entregado desde hace dos años.