Grotesco. En un operativo diseñado para levantarle el ego al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, el director de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ahome, José Antonio Contreras Castro, se voló la barda. Como en otras ocasiones, pero ahora corregido y aumentado, llenó de gente el salón de Cabildo para que le echaran porras a Chapman en el momento más humillante de ejercer el poder: pedirle disculpas a la síndica procuradora Angelina Valenzuela, como lo resolvió el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que lo encontró responsable de ejercerle violencia política en razón de género y acoso laboral.

Cuando al “pueblo” se les preguntó el motivo de su presencia, no sabían a lo que iban, solo que les dijeron que se presentaran en la sesión de Cabildo. Fue muy evidente la mano oficial porque el subdirector de Atención y Participación Ciudadana, Wilfrido Pineda Ruiz, les pasó lista. Más grotesco no podía ser el despliegue.



Papelazo. En lugar de cumplir con sus obligaciones, la síndica de la Central, Irma Delgado, se convirtió en una agitadora para quedar bien con el alcalde Chapman. La euforia que mostró en la sesión de Cabildo para atenuar el golpe anímico y político del alcalde no se la habían conocido ni en los mejores tiempos en las filas priistas.

Delgado arengó una y otra vez a la muchedumbre para lanzarle loas a Chapman y en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela que osó ganarle a este el juicio ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. ¡Vaya solidaridad de género! La síndica de la Central era la ‘mainata’.

Las consignas ella las gritaba y los acarreados la repetían. Los medios de comunicación no se salvaron de los vituperios de esta. También arremetió en su contra. Pero no se fue limpia porque no faltó quien se pusiera al tú por tú con ella que hizo el desfiguro de su vida. Todo por quedar bien con el alcalde.



Intenciones. Dicen que Lucio Tarín, líder de uno de los grupos de Morena en Ahome, disparó para todos lados con el fin de que la bala pegue en algo. Cuestionó al alcalde Chapman por criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador de que no canaliza los suficientes recursos para la educación, pero también desconoció a José Borunda como coordinador municipal de Morena en el municipio y quien ha sido la voz crítica de ese partido y de la sociedad contra el alcalde.

Lo de menos es lo que dijo de Rosario Buelna Beltrán, secretario particular de Chapman. Se habla que le guste o no, Borunda sigue siendo el líder de Morena hasta en tanto no haya una asamblea para elegir a la nueva dirigencia.

Por otro lado, unos afirman que Tarín lo que busca al cuestionar a Chapman es que le dé un huesito. Es lo que quiere, aseguran. Sin embargo, otros señalan que no hay nada de eso, que sus acusaciones son sinceras para el bien de Ahome.



De luto. Al alcalde Chapman se le puso no firmar el convenio con el gobierno estatal para sostener el Centro de Alto Rendimiento de Boxeo en Sinaloa y no lo hizo. Se amachó y nadie lo sacó de esa postura. Es más, dicen que el director del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, Felipe Juárez, ni se molestó en tratar de convencerlo de que lo hiciera por miedo a que lo arrebatara.

Pues la cerrazón de Chapman ya dio resultados: el Centro de Alto Rendimiento de Boxeo cerró sus puertas, lo que el mundo deportivo del municipio y del estado lo calificó que están de luto. Este es un pasaje más que le abona a la pérdida de imagen del alcalde que de por sí está por los suelos y con estas acciones son para que se acabe de enterrar. Y eso sí: son muy buenos para adornar el discurso que están comprometidos con el deporte. Sin embargo, los hechos hablan por si mismos y los ponen en su justa dimensión.