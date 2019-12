Mejoralito. Al margen de que se conozca con exactitud el papel que jugaron los diputados locales morenistas de Ahome, Jesús Palestino, Juan Ramón Torres Navarro, Cecilia Covarrubias y Rosa Inés López Castro, en la definición del presupuesto de 2020, ya es una ganancia que se hayan reasignado recursos por el orden de los 593 millones de pesos para los problemas de drenaje pluvial para Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Guasave.

Por lo pronto, hay datos que indican que los legisladores se pusieron en su papel para avanzar en la solución de ese problema en esta ciudad. Algunos señalan que esa cantidad de recursos es un “mejoralito” para el tamaño de esa asignatura pendiente.

Dicen que no estaría de más que los diputados explicaran la forma en que quedó el presupuesto, sobre todo cuánto se invertirá en Ahome y en qué rubros. Eso estaría mejor que los informes que organizan para el lucimiento personal.



Desilusión. No son pocos los ahomenses que empezaron a desilusionarse de los regidores de oposición de Ahome por la postura conservadora que están tomando en el caso de la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado. En pocas palabras, no van a actuar en su contra porque primero van a esperar el resultado de la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado en torno al atentando contra el activista social Paúl Velázquez Benítez.

Eso va en contrasentido de la exigencia de los sectores de la sociedad ahomense en el sentido de que se cese a Delgado por incitar a “linchar” a Velázquez Benítez tras la sesión de Cabildo en la que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman pidió disculpas a la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, como se lo ordenó el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que determinó que incurrió en violencia política en razón de género y acoso laboral en su perjuicio. ¿Qué no tienen suficiente evidencia para que tomen una decisión como autoridad al margen de las investigaciones judiciales? ¿Tienen o no facultades?



Midiendo fuerzas. Dicen que el exdiputado local Miguel Ángel Camacho fue uno de los “cabecillas” del boicot a la toma de protesta de Ariel Aguilar para un segundo periodo como presidente del Partido Acción Nacional en Ahome en la que estuvo el líder estatal Juan Carlos Estrada Vega. Y se habla que anda encantado porque le funcionó. Con eso, Camacho inició su lucha por poner sus condiciones en busca de la candidatura a la alcaldía de Ahome.

El autodenominado “Mi Líder” promueve, con él a la cabeza, un frente interno para evitar que la candidatura a la alcaldía y diputaciones quede en manos de externos como es la pretensión del dirigente estatal.



Tradición. Los que aprovecharon las fiestas decembrinas para hacer “ruido” son los líderes del Partido Revolucionario Institucional, Dulce María Ruiz y César Gerardo. Han hecho de todo, pero la que les redituó más dividendos políticos fue la posada. Y ayer la presidenta y el secretario del PRI ahomense le dieron rienda suelta a un video en el que dan el mensaje navideño desde el interior del partido. Retoman la tradición.



Es por algo. Hablando de mensajes navideños, el director general del Colegio Nacional de Educación Técnica Profesional (Conalep), Melchor Angulo Castro, ya había subido con anticipación a las redes sociales un video propio de estas fechas. “Lo mejor está por venir”, sostiene en el contenido del mensaje, lo que confirma lo que habían adelantado sus principales colaboradores.

Los buenos deseos en esta Navidad y Año Nuevo para las familias sinaloenses es el punto central que maneja en el discurso que acompaña con lenguaje corporal. Angulo Castro no deja pasar una oportunidad para estar presente en la vida pública de Sinaloa y Ahome. ¿Por qué será?