Saldo negativo. Las fiestas de Navidad no terminaron en blanco como todo mundo deseaba, principalmente el gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Por eso ayer el secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro, no se pudo lucir del todo porque hubo dos muertos en accidentes en el municipio. Una menor en Mayocoba y el otro en el Lateral 18.

Hubo otros accidentes, pero con daños y lesionados. Sin embargo, dicen que cuando se registraron los decesos provocó el desencanto de Fierro; del director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Carlos Rodríguez, y del jefe de la Unidad de Vialidad, Héctor Javier López Tostado. Lo que pasa es que el resultado del operativo se manchó.



De remate. El papel que jugó el subdirector de Atención y Participación Ciudadana en Ahome, Wilfrido Pineda Ruiz, fue de acarreador de la gente, y de la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado, fue de agitadora en la sesión de Cabildo para agredir al activista social Paúl Velázquez Benítez y a los medios de comunicación cuando el alcalde Guillermo “Billy” Chapman le pidió disculpas a la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites.

Esa es la conclusión que saca todo mundo del papel que jugaron Pineda y Delgado, lo que empezó a atormentar a los regidores por la presión que existe para que actúen en su contra, lo que dicen no quieren hacer. Se toque o no el tema en la próxima sesión de Cabildo, se les sancione o no, lo que salió a relucir es que los recursos de la comuna se usan con fines facciosos. Pineda entregó bolsas de dulces a los que acudieron a echarle porras al alcalde cuando él sufrió la humillación de pedirle disculpas a la síndica procuradora por mandato del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. ¿Este es el cambio?



Retardado. El director de Desarrollo Social en Ahome, Marco Vinicio Contreras Bringas, no le dio explicaciones a nadie del porqué no entregó los recursos de los “Estímulos a la Educación Básica” en los primeros días de diciembre. Los padres y los propios niños se irritaron porque no ocurrió, además porque creyeron que ya no se los iban a dar. Pero en forma repentina ayer se les habló por teléfono para que acudieran a recibir esos apoyos en el auditorio Benito Juárez.

No se sabe si fue plan con maña de que las familias se recapitalizaran pasando Navidad, pero los padres y menores brincaron de gusto porque ese recurso lo tomaron como el regalo de Santa Claus. Dicen que Contreras Bringas se regocijó. Muchos no dejaron pasar por alto que el director de Desarrollo Social aspira a la alcaldía, lo que otros refirieron que eso son solo sueños guajiros.



El plazo. Los que se la pasaron “deprimidos” en esta Navidad fueron los productores del Valle del Carrizo. Y es que el empresario de Multigranos, Carlos Ramírez, no les pagó la producción de trigo que les adquirió hace ya ocho meses. Los trigueros pactaron una tregua con el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, para no movilizarse en estos días.

El compás de espera fueron 30 días en la que Gómez Flores y sus principales colaboradores buscarían la forma para que el empresario les pagara. Ramírez ya les ha visto la cara en repetidas ocasiones, por lo que no extrañaría que lo volviera a hacer. Sin embargo, los productores van a esperar hasta el 5 de enero, día en que se vence el plazo. Y de ahí para adelante van a salir chispas si no se les paga, según dicen.



El monto. Ningún diputado local morenista se ha dignado en rendirle cuentas a las ahomenses sobre el presupuesto que aprobaron para el 2020. El interés es saber cuánto se asignó para las obras de drenaje sanitario y pluvial en la ciudad y sindicaturas, uno de los problemas principales a resolver. Tanto que ese déficit ha costado muertes.