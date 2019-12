En las tinieblas. ¿Dónde estaba el presidente municipal de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman?. ¿Por qué suspendió las actividades públicas? Chapman, el alcalde más cuestionado en la historia política de Ahome, sólo ha tenido reuniones y actividades privadas tras la grotesca sesión de Cabildo en la que le pidió disculpas a la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites por mandato del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa tras encontrarlo responsable de violencia política en razón de género y acoso laboral y tras el atentando a balazos contra uno de sus opositores Paúl Velázquez Benítez.

Eso es lo que estipula su agenda, aunque dicen que sí notificó su ausencia estos días y estaba en Tucson, Arizona.

Quien estaba dando la cara es el secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro. La observación que algunos hacen es que la presencia del alcalde ni ha hecho falta para que la estructura de la comuna opere adecuadamente. Por el contrario, los que se quedaron laborando y se reintegraron a sus áreas lo hacen más relajados. Algunos dicen que el bajo perfil por el que optó Chapman obedece a que ya la hubiera regado si abordara el tema de la sesión de Cabildo y el atentando contra Velázquez. Ayer llegó y luego reunió a todos sus funcionarios en su casa.



El golpe. Previamente al inicio del año, el gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Guillermo Blake Serrano, ya le dio el “garrotazo” a los usuarios: apartir del 1 de enero la tarifa del servicio aumentará un 2.97 por ciento.

Y para que nadie le eche en cara se empezó a justificar con que está contemplado en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. Es lo que se llama indexación. La mejor justificación que tiene es que el aumento es muy poco. Hasta ejemplifica que la tarifa doméstica que está a 141.41 pesos subirá a 143.55 pesos. O sea, el incremento será de menos de tres pesos. En realidad, a Blake Serrano ya se le quemaban las habas para aumentar la tarifa. Desde hace rato tenía esa intención y si por él fuera el aumento sería mucho muy superior, nada más que tendría que recurrir al Congreso del Estado en donde no la tendría todas consigo.



Aferrado. Pese a que las señales que envían desde Palacio de Gobierno no le favorecen, el que no ceja en su pretensión de ser el candidato priista a la alcaldía de Ahome es el subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social, Marco Antonio Osuna Moreno.

Aprovechando la coyuntura de estas fechas, su grupo denominado “Todo Terreno” visitó a los internos del Centro de Recuperación y Rehabilitación par Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción para llevarles apoyo y también los acompañó a las colonias Diana Laura y Ferrocarrilera para repartir dulces a los niños. Es decir, la hizo de Santa Claus.

Sin embargo, la opinión generalizada es que esto está bien para hacer un servicio social, pero que en nada influirá en la definición de las candidaturas. Es más, unos hasta apuestan doble contra sencillo de que Osuna Moreno está descartado para la posición que quiere.



Protección. Los regidores oficialistas y opositores de Ahome están siendo cuestionados a más no poder. Los primeros porque parece que les comieron la lengua los ratones y los segundos por su postura tibia en torno a la actuación del subdirector de Atención y Participación Ciudadana, Wilfrido Pineda Ruiz, y la síndica de la Central, Irma Delgado.

Todo indica que Pineda Ruiz y Delgado no serán tocados pese a que el primero movilizó a la gente a la sesión de Cabildo usando de manera facciosa los recursos del municipio y la segunda los agitó contra el activista social Paúl Velázquez y los medios de comunicación. Si no tocan a estos, menos al director de Atención y Participación Ciudadana, José Antonio Contreras Castro. Dicen que estuvo metido en el operativo de acarreo a Cabildo, que Pineda Ruiz no actuó por sus pistolas.