Rechazo. La reacción al anuncio del aumento del 2.97 por ciento a la tarifa del agua potable fue de malestar e indignación al gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Los usuarios arremetieron contra el incremento que a partir del 1 de enero de 2020 aplicará la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome en el servicio. Y es que no se comieron el argumento de que es el de indexación y es mínimo. Lo que para la Japama es poco, para los ahomenses es mucho. En definitiva el alza de 2 pesos 14 centavos al uso doméstico, que es la mayor parte, fue rotundamente rechazado por los usuarios que ya lo veían venir por la postura que había asumido en días pasados el gerente general de la paramunicipal, Guillermo Blake Serrano. Y es que pese haberse enredado en la aclaración del incremento de la deuda, lo que había denunciado el sector empresarial, Blake Serrano filtró la idea de que solo con el aumento a la tarifa la paramunicipal se puede capitalizar para saldar los compromisos económicos. A lo fácil, pues.



Rasurado. A los empleados de confianza cuando no llueve les llovizna en el gobierno municipal chapmista. Cuando no les descuentan por un lado, les descuentan por el otro. Fue el peor diciembre que han tenido. El colmo fue que cuando les entregaron el fondo de ahorro anual: se los dieron “mocho”. Es decir, no se los entregaron completo. La tesorera Ana Ayala Leyva ni siquiera se digna en darles una explicación porque vive encerrada en su burbuja. Ante la presión para conocer los motivos de que les llegó incompleto el fondo de ahorro, a los trabajadores de confianza les salieron con que les empezaron a descontar su cuota a partir de enero y no en diciembre, lo que es falso. Pero muchos mejor ahí la dejaron porque si hacen la reclamación formal son capaces de correrlos. ¡No te rajes 4T!



Pasan los días. El que debe dar una explicación de la falta de servicio de recolección de basura en los fraccionamientos Cedros y San José es el director de Servicios Públicos Municipales, Iván Roberto Gálvez Meza. Los vecinos se están ahogando de la basura en las calles y banquetas acumuladas desde el pasado día 23, ya que los empleados de la empresa PASA no han otorgado el servicio. Gálvez Meza está más ocupado en que chille la caja registradora de la comuna con el cobro de las concesiones a los locatarios del Mercado 030. Lo demás parece no preocuparle pese a que uno de los principales servicios que se tienen que garantizar es el de la recolección de la basura.



La talacha. El que anduvo ayer por el ejido Vallejo es el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave. Supervisó los trabajos de rehabilitación que se realizan en la escuela primaria de ese núcleo ejidal, la cual había sido tomada por padres de familia para que se hicieran esas labores ante los riesgos que corrían sus hijos. Hasta en domingo están haciendo la “talacha” en esa institución educativa para que quede lista antes de que los niños y maestros regresen de vacaciones. El propio Ruelas Echave subió fotos a las redes sociales de los trabajos que se están haciendo en la escuela por instrucciones del gobernador Quirino Ordaz Coppel.



Enojo. Los trabajadores de la Universidad Autónoma Indígena de México se encuentran muy molestos porque la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña no cumplió con el compromiso de pagarles el aguinaldo completo. Ibarra Ceceña les salió con que se está gestionando el recurso ante la Secretaría de Hacienda federal, lo que algunos ven muy difícil que se consiga por la rebatinga que hay del presupuesto. Incluso, hay unos que están más enojados porque lo que ahorraron en las cajas de ahorro no se les ha dado. Nada bueno se augura en el regreso de vacaciones.