Arrancan. Algunos de manera soterrada y otros en forma abierta, como ya han dado signos de ello, los aspirantes a la alcaldía de Ahome recrudecerán su activismo para posicionarse entre los ahomenses. Al iniciarse el año se habla que tienen claro que ese es un primer paso para meterse en la lucha por las candidaturas en cada uno de sus partidos.

El último semestre del año pasado lo utilizaron para ir creando “bajita la mano” sus estructuras, como dicen lo hizo el director del Instituto de Apoyo a la Investigación Innovación del Estado de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, pero ahora algunos dan como un hecho que en este arranque de 2020 va a estar más suelto en los días inhábiles. ¿Será? Si el líder del sindicato de los electricistas, Domingo “Mingo” Vázquez, estuvo muy visto el año pasado en su proyecto por la alcaldía, en los próximos días y meses lo estará más para tener una base social que le sea rentable para lograr la candidatura. Ni se diga el exdiputado local panista Miguel Ángel Camacho, quien a fines de año decidió entrarle. Lo hizo con cierto cuidado, pero que algunos señalan que en este año ya no lo hará tanto. Y así están otros más.



Presión. La primera acción que van a realizar en este 2020 los líderes de los colectivos sociales y políticos en Ahome es solicitar por escrito a los diputados locales que se ajusten a la sentencia que dictó el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que los vincula para que actúen en contra del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, a quien se le encontró responsable de la violencia política en razón de género y acoso laboral en perjuicio de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites.

Quieren que con esto se le inicie el juicio político. Ya habían dado color a fines de año de que el atentado a balazos en contra de Paúl Velázquez Benítez no los acobardó. Sea el móvil que sea, parece que los movió a unirse. Así, dicen que Luis Felipe Villegas, Guillermo Padilla, Ulises Pinzón, Ariel Aguilar, entre otros más, tienen claro que los diputados locales son los únicos que pueden resolver la destitución de Chapman, por lo que ya preparan el escrito que algunos diputados morenistas esperan con ansias en el Congreso del Estado.



Injustificado. Dicen que si perverso es que el alcalde Chapman le dé el respaldo a su subdirector de Atención y Participación Ciudadana, Wilfrido Pineda Ruiz, y a la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado, que convocó al “pueblo” a linchar al activista social Paúl Velázquez Benítez, desatinados son los argumentos que utilizó.

No tiene ninguna justificación la incitación a la violencia, que es en lo que incurrió la síndica de la Central Mochis. Sin embargo, Chapman no quiere que se actúe en contra de Delgado bajo el cuento de que fue elegida en un proceso electoral. Algunos le refrescan la memoria a Chapman de que el plebiscito no tiene esa naturaleza. Por lo demás, ella ganó la consulta ciudadana que se hizo para que gestionara los apoyos para la sindicatura, no para desfiguros, actitudes de quedabién, muchos menos para incite a linchar a los opositores.



El déficit. Algunos priistas fortenses ya están cayendo en cuenta que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, va a tener poco margen de maniobra para “imponer” candidato priista a la alcaldía. Es decir, sacar adelante a su posible sucesor. Eso porque ya está siendo muy golpeada en virtud de que hay problemas que no los ha resuelto y ni los va a poder resolver, lo que está provocando el rechazo y malestar de los fortenses. Aunque todavía falta tiempo, pero cada vez se acorta más, si logra sacar a su “favorito” este no las tendría todas consigo porque llevaría su marca. Hay priistas que están empujando para sacar adelante a uno que no tenga ese sello y déficit.