Cercanía. Producto de la buena relación que tienen, el empresario mochitense Guillermo Aguirre Borboa figuró como invitado especial del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la gira de dos días que este realizó por Chihuahua. López Obrador y Aguirre Borboa se fundieron en un emotivo abrazo en cuanto se vieron en Ciudad Juárez y en Nuevo Casas Grandes.

El presidente llegó al estado vecino para tener un encuentro con trabajadores de maquiladoras, supervisión de las clínicas del IMSS-Bienestar en los municipios de Allende, Guachochi y Bocoyna. Ayer López Obrador estuvo en Nuevo Casas Grandes, donde entregó los apoyos del programa Tandas para el Bienestar. En los dos días, al extesorero del Ayuntamiento de Ahome se le vio muy cercano a López Obrador como cuando el mandatario viene a Sinaloa.



Incapacidad. Dicen que la incapacidad del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, para resolver los problemas de los ahomenses lo lleva a cometer pifia tras pifia. Sin embargo, la de ayer no tiene comparación. Resulta que ahora para lavarse las manos, el alcalde culpó a “los dos medios de comunicación más importantes de Sinaloa de tergiversar, manipular y malinformar” en el problema de la falta de agua potable en El Jitzámuri, que ya generó enfermedades entre la población, que para presionar tomó las escuelas del lugar.

Como con la protesta quedó exhibido, Chapman salió con que los dos medios de comunicación son los del problema. A todas luces su intención es que no se informe de la movilización de la ciudadanía para que se les resuelva el problema. ¡Vaya manera de gobernar! En cuanto la población de El Jitzámuri supo de la postura del alcalde, le exigieron que dé le cara, que no se esconda y no se salga por la tangente. Entonces ¿quién es el que tergiversa, manipula y malinforma?



Tolerancia. En una muestra más de tolerancia y confianza en el Gobierno estatal, los productores del Valle del Carrizo aceptaron una nueva prórroga de 10 días que les pidió el subsecretario de Gobierno, Joel Bouciéguez, para darles respuesta al problema de falta de pago de la empresa Multigranos que los dejó “chiflando la loma” tras entregarle miles de toneladas de trigo. Ya les había pedido 30 y se la dieron. Se venció el plazo y les pidió otros 10 días más y se los concedieron.

Los productores están tomando esa decisión para que después no digan que por ellos no quedó. Pero la paciencia se les está acabando y no está muy lejano que si llegan los 10 días sin una respuesta favorable vaya a arder troya. Ya se sabrá.



Desconcierto. Algunos se hacen la pregunta de quién llegará a la dirigencia del PRI en Ahome tras el anuncio del presidente estatal Jesús Valdés de la renovación de los liderazgos en los 18 comités municipales en Sinaloa. Sin embargo, muchos están desconcertados de si van a salir o no Dulce María Ruiz y César Gerardo. Se habla que estos están preparados para cualquier decisión.

Lo que sí es que no son pocos los que no ven alguna fórmula visible para llegar sin que den de qué hablar y más en este año en el que todos andan a mil por hora por las candidaturas para el 2021.



Aprovechado. El efecto que tuvo el hecho de sacar el acuerdo legislativo de que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, comparezca por el pésimo servicio de agua potable, no fue del todo favorable para el diputado local morenista de El Fuerte-Choix, Gildardo Leya Ortega.

Lo que pasa es que él había tenido una luna de miel política con la alcaldesa, a la que de pronto está dejando en evidencia. Muchos ubican esa acción del diputado morenista a no tanto por estar preocupado por el servicio de agua, sino para posicionarse entre los fortenses en su aspiración por la alcaldía. Y por eso empezó a hacer ruido. Ya se habla que no es tanto su compromiso social, sino su interés político personal.