En predicamentos. En un verdadero aprieto metió el regidor del Partido Sinaloense en Ahome, Fernando Arce, al alcalde Guillermo “Billy” Chapman y a los regidores que le rinden pleitesía. Con cálculo político o no, Arce se colgó del tema de la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado, para reforzar su imagen personal y partidista para ganar adeptos. El hecho de pedir sancionar a Delgado por incitar a los acarreados a la linchar al youtuber Paúl Velázquez Benítez coloca al alcalde y los regidores en una posición incómoda porque ahí se va a saber si están a favor de la legalidad o no.

De hecho, Chapman ya se “quemó” porque le dio el respaldo a Delgado con el argumento de que fue electa en un proceso electoral, lo que es falso. Ya se lo refutaron varios y el regidor Arce de que el plebiscito no es una elección constitucional, por lo que el Cabildo puede actuar en su contra. Incluso, aunque fuera electa constitucionalmente no puede asumir actitudes ilegales. No sería la primera síndica destituida. Si no que le pregunten a Alejandro Quiñones en San Miguel.



El plazo. Con los nervios de punta andan los funcionarios del Ayuntamiento de Ahome porque hoy se vence el plazo que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman se fijó para realizar cambios en su gabinete. No es la primera vez que Chapman hace lo mismo y luego sale con movimientos que no cumplen las expectativas. Es decir, es más ruido que las nueces.

La vez pasada que también anunció cambios y los realizó cuando le dio la gana fueron de mover a un funcionario para un cargo y este para otro. Cambiar para que todo siga igual, pero con la intención de engañar a los ahomenses de que está haciendo algo. Sin embargo, estas acciones no le reditúan nada. Por el contrario, le sale contraproducente. Ya pronto, si no es que hoy, se sabrá el alcance de los cambios de funcionarios, lo que los ahomenses lo ven lo de menos porque lo que realmente quieren es que se les resuelvan los problemas que no tienen para cuándo hacerlo.



Nerviosismo. Los extrabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa con jubilación dinámica en la zona norte andan “paniqueados” con la posibilidad de que esa prestación desaparezca por presiones del gobierno federal. Desde que vino el rector de la institución educativa, Juan Eulogio Guerra Liera, y tocó el tema los “demonios se soltaron” porque los que están gozando de la jubilación dinámica ya se les hace que se les va a acabar el privilegio de cobrar en la institución y en el Seguro Social por el mismo concepto. Es doble paga, pues.

Entre las dos juntan un buen billete aunque la universidad no tiene las facultades para jubilar, lo que ahora está poniendo en el debate el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que no está dispuesto a seguir soltando un mundo de dinero a la universidad para ese pago. Algunos dicen que mejor lo van a canalizar a las universidades que están abriendo.



Al enfrentamiento. La alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, trata de reponerse del impacto negativo que ha tenido el hecho de que el diputado local morenista Gildardo Leyva Ortega haya sacado el acuerdo de que comparezca por el problema del agua potable, y de que algunos priistas la vean como desleal al reunirse con el líder de las Redes Sociales Progresistas en Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, y sus operadores.

La estrategia de Ramos Carbajal es que va a asistir al Congreso para pedirles el apoyo para resolver el problema. Pero antes de esto, Ramos Carbajal ya fustigó a Leyva Ortega de que habla “disparates, no sabe ni de lo que está hablando”. Incluso, reveló de que no ha apoyando para resolver el problema. O sea, tomó el camino del enfrentamiento. Y para contener las críticas por la reunión con Vargas Landeros, sacan a relucir que ese mismo día se reunió con los líderes cenecistas-priistas. ¿No sería solo para taparle el ojo al macho?