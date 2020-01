Poco el gusto. A José Carlos Grandío Navarro le duró muy poco el gusto de ser el director general de Obras Públicas y Servicios Municipales porque anoche el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, anunció su salida. Por lo dicho por el alcalde en la víspera, Grandío no dio el ancho, no estuvo comprometido con él. Chapman decidió que a ese puesto va Rael Rivera. Todo hace indicar que Chapman hizo el cambio antes que pasara el 15 de enero porque ya se estaban generando críticas al no cumplir su palabra. Es decir, sólo para decir que cumplió. En realidad, lo hizo a medias porque había asegurado que iba a hacer varios cambios. Una más con su huella digital.



Tiradores. No pasaron muchos días para que empezaran a surgir nombres de quienes podrían ser el relevo de Dulce María Ruiz Castro como presidenta del PRI en Ahome tras que el presidente estatal del tricolor, Jesús Valdés, anunciara cambios en las dirigencias. Por ejemplo, uno de ellos es el de Marco Antonio Tordecillas Franco, exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sinaloa y excandidato priista a diputado local por el Distrito Electoral 05.

Algunos priistas lo impulsan, pero el detalle es que se le ha visto cerca del subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social, Marco Antonio Osuna Moreno, uno de los aspirantes a la alcaldía. ¿Es motivo de objeción? Algunos opinan que sí, tomando en cuenta que a Ruiz Castro y a César Gerardo, secretario general del partido, le impugnan ser gente de otro de los aspirantes, Bernardino Antelo Esper.



Reactivo. Para que no le ganen “el jalón”, el presidente del Partido Acción Nacional en Ahome, Ariel Aguilar, exigió que el gobernador Quirino Ordaz Coppel frene a sus funcionarios en sus aspiraciones para el 2021 o los releve de sus cargos para que no hagan labor con dinero público.

Aguilar especificó el caso de Bernardino Antelo Esper, director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación del Estado de Sinaloa, y del secretario de Pesca, Sergio Torres. Al primero lo ubican que trabaja para la alcaldía de Ahome y el segundo para la gubernatura. Torres es el único que ha declarado sobre el proceso electoral de 2021: que sí tiene aspiraciones por la gubernatura, pero que esperará los tiempos. Aguilar está en lo suyo, nada más que no menciona a Marco Antonio Osuna Moreno y otros en el caso de Ahome que son funcionarios del gabinete de Ordaz Coppel. ¿O da por hecho que Antelo lleva mano en el PRI?.



Presión. Los ejidatarios del Carranza y Reforma reactivaron su “pleito” con el ahora exdirector de la prepa de la Universidad Autónoma de Sinaloa en El Carrizo, Alfredo “Fredy” Escalante, por la franja de tierra que acusan les invadió junto con otros. El interés les renació porque a Escalante lo ven desprotegido. Se habla que antes se amparaba en la institución, pero ahora que fue relevado del cargo el exdirectivo de la UAS se ufana que lo respalda un senador con quien se la jugó en la elección pasada y que por eso el comisariado ejidal Manuel Hernández y los ejidatarios le van “hacer lo que el viento a Juárez”. Ya se sabrá de qué cuero salen más correas: si el ejido lo saca del terreno en la que “Fredy” Escalante tiene un rancho, una bodega de material y una oficina que hizo en su tiempo de director o sigue construyendo a sus anchas.



Mala señal. Dicen que nada bueno es el hecho de que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, suspenda eventos de su agenda. Van dos días que lo hace. Ayer no estuvo en el “Miércoles de Pasillo”. Y es que Ramos no se la acaba tras la embestida del diputado Gildardo Leyva, al que le respondió agresivamente, error táctico porque ella va a ir a terreno del legislador cuando comparezca en el Congreso del Estado. Leyva es de la fracción mayoritaria ¿o se le olvidó?